Но, к счастью, актрисе уже лучше, и она поделилась, как праздновала Новый год в этом году. Читайте в материале, кто составил компанию Екатерине Тишкевич, от чего отказалась знаменитость и какое желание загадала на 2024 год.
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Как встретила Новый год Екатерина Тишкевич
На странице в инстаграме Екатерина поделилась, как отметила начало 2024 года. Компанию Екатерине Тишкевич составил ее муж, актер Валентин Томусяк. Пара решила праздновать Новый год в уюте дома, отказавшись от шумных вечеринок. Влюбленные провели это время только друг с другом.
Екатерина Тишкевич и Валентин Томусяк / Скриншот
И неудивительно, поскольку недавно Екатерину Тишкевич выписали из больницы, где врачи боролись за ее жизнь.
От традиционных элементов новогоднего декора Екатерина и Валентин отказались. Знаменитости решили не устанавливать и не украшать елку в своем доме; вместо этого, домашнее растение украсили новогодними игрушками.
Екатерина Тишкевич и Валентин Томусяк / Скриншот
Екатерина отметила, что ее величайшее желание на 2024 год, как и у каждого сознательного украинца сегодня – это победа Украины над российскими оккупантами.
2024 – на тебя большие надежды. Единственное желание на всех – победа,
– написала актриса.
Екатерину Тишкевич недавно выписали из больницы
Украинская актриса попала в реанимацию из-за сепсиса, который обнаружили у нее впоследствии. Врачи боролись за ее жизнь, и семья актрисы потратила значительные средства на эту борьбу, даже обращаясь за помощью к фанатам звезды.
Впрочем, не зря, поскольку уже сегодня Екатерина находится дома, проходит реабилитацию и верит в лучшее будущее для себя и нашей страны.