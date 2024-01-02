Тяжелобольная Екатерина Тишкевич отпраздновала Новый год: с кем была актриса

Украинская актриса Екатерина Тишкевич, борющаяся с серьезным заболеванием, вышла на связь. Еще недавно знаменитость была в отделении интенсивной терапии, куда попала из-за сепсиса.

Но, к счастью, актрисе уже лучше, и она поделилась, как праздновала Новый год в этом году. Читайте в материале, кто составил компанию Екатерине Тишкевич, от чего отказалась знаменитость и какое желание загадала на 2024 год.

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Как встретила Новый год Екатерина Тишкевич

На странице в инстаграме Екатерина поделилась, как отметила начало 2024 года. Компанию Екатерине Тишкевич составил ее муж, актер Валентин Томусяк. Пара решила праздновать Новый год в уюте дома, отказавшись от шумных вечеринок. Влюбленные провели это время только друг с другом.



Екатерина Тишкевич и Валентин Томусяк / Скриншот

И неудивительно, поскольку недавно Екатерину Тишкевич выписали из больницы, где врачи боролись за ее жизнь.

От традиционных элементов новогоднего декора Екатерина и Валентин отказались. Знаменитости решили не устанавливать и не украшать елку в своем доме; вместо этого, домашнее растение украсили новогодними игрушками.



Екатерина Тишкевич и Валентин Томусяк / Скриншот

Екатерина отметила, что ее величайшее желание на 2024 год, как и у каждого сознательного украинца сегодня – это победа Украины над российскими оккупантами.

2024 – на тебя большие надежды. Единственное желание на всех – победа,

– написала актриса.

Екатерину Тишкевич недавно выписали из больницы

Украинская актриса попала в реанимацию из-за сепсиса, который обнаружили у нее впоследствии. Врачи боролись за ее жизнь, и семья актрисы потратила значительные средства на эту борьбу, даже обращаясь за помощью к фанатам звезды.

Впрочем, не зря, поскольку уже сегодня Екатерина находится дома, проходит реабилитацию и верит в лучшее будущее для себя и нашей страны.