При этом Екатерина выражает оптимизм и не теряет веры в то, что сможет найти эффективное средство от своего недуга. Она мечтает о том дне, когда головная боль наконец отступит и позволит ей жить полноценной жизнью без постоянного дискомфорта.

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Екатерина Тышкевич рассказала о самочувствии

В инстаграм актриса Екатерина Тышкевич поделилась, что последние недели стали для нее очень сложными. Она обратилась за помощью к новому врачу, который назначил ей другую схему лечения с новыми таблетками.

Теперь, кроме головной боли, актрису беспокоят новые побочные эффекты от лекарств. Екатерина откровенно призналась, что пытается справиться с этими трудностями и надеется на улучшение своего состояния в ближайшее время.

Были прям три критически тяжелых дня по моему состоянию, поэтому и появился новый врач и новая схема таблеток. А с новыми лекарствами и новые побочные... тошноту и тахикардию уже прожила, попустило. А вот нарушение сна все еще очень ощутимо. Не сплю нормально уже неделю,

– призналась актриса.

Екатерина Тышкевич отметила, что ее болезнь остается самой большой загадкой как для нее самой, так и для всех врачей, которые пытаются ей помочь. По ее словам, она уже давно не чувствовала себя хорошо физически.

Несмотря на трудности, актрису поддерживают люди, которые напоминают ей о ее силе и способности справиться со всем. Екатерина также отмечает, что, анализируя свои действия и достижения несмотря на болезнь, она считает себя очень выносливой. Она с нетерпением ждет того дня, когда сможет использовать все свои ресурсы и работать в полную силу.

Что известно о болезни Екатерины Тышкевич

О серьезном заболевании Екатерины Тышкевич стало известно в 2022 году. Актриса откровенно рассказала, что страдает от постоянной головной боли, которая значительно влияет на ее жизнь.

Екатерина отметила, что украинские врачи до сих пор не могут выявить причину этого состояния. В поисках облегчения она вынуждена принимать токсичные препараты, которые хоть и уменьшают боль, но вызывают побочные эффекты. Несмотря на это, актриса продолжает бороться и надеется на улучшение своего здоровья.