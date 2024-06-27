При цьому Катерина висловлює оптимізм і не втрачає віри в те, що зможе знайти ефективний засіб від своєї недуги. Вона мріє про той день, коли головний біль нарешті відступить і дозволить їй жити повноцінним життям без постійного дискомфорту.

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Катерина Тишкевич розповіла про самопочуття

В інстаграм акторка Катерина Тишкевич поділилася, що останні тижні стали для неї дуже складними. Вона звернулася по допомогу до нового лікаря, який призначив їй іншу схему лікування з новими пігулками.

Тепер, крім головного болю, акторку турбують нові побічні ефекти від ліків. Катерина відверто зізналася, що намагається впоратися з цими труднощами та сподівається на покращення свого стану найближчим часом.

Були прям три критично важких дні по моєму стану, тому і з'явився новий лікар і нова схема пігулок. А з новими ліками й нові побічні… нудоту та тахікардію вже прожила, попустило. А ось порушення сну все ще дуже відчутне. Не сплю нормально вже тиждень,

– зізналася акторка.

Катерина Тишкевич зазначила, що її хвороба залишається найбільшою загадкою як для неї самої, так і для всіх лікарів, які намагаються їй допомогти. За її словами, вона вже давно не відчувала себе добре фізично.

Попри труднощі, акторку підтримують люди, які нагадують їй про її силу і здатність впоратися з усім. Катерина також зазначає, що, аналізуючи свої дії та досягнення попри хворобу, вона вважає себе дуже витривалою. Вона з нетерпінням чекає того дня, коли зможе використовувати всі свої ресурси та працювати на повну силу.

Що відомо про хворобу Катерини Тишкевич

Про серйозне захворювання Катерини Тишкевич стало відомо у 2022 році. Актриса відверто розповіла, що страждає від постійного головного болю, який значно впливає на її життя.

Катерина зазначила, що українські лікарі досі не можуть виявити причину цього стану. У пошуках полегшення вона змушена приймати токсичні препарати, які хоч і зменшують біль, але викликають побічні ефекти. Попри це, актриса продовжує боротися і сподівається на покращення свого здоров'я.