Большая война приостановила на время кинопроизводство в Украине и внесла свои коррективы в дальнейшую работу актрисы. Кино 24 расскажет, где сейчас Екатерина Вишневая и вернулась ли она на экраны после полномасштабного вторжения.

Смотрите также "Соперники" и не только: 3 высокорейтинговые фильмы, которые передают дух теннисных турниров

Где сейчас и чем занималась в начале полномасштабной войны Екатерина Вишневая

Полномасштабная война повлияла на каждого украинца, однако особенно чувствительными являются дети. Так, помочь самым маленьким украинцам решила Екатерина Вишневая. Она на странице в социальных сетях в начале полномасштабной войны постила много видео, где она читает сказки для детей.

Екатерина Вишневая является частью Киевского академического театра "Золотые ворота". Там рассказывали, что женщина активно волонтерит, а также читает онлайн-книжки детям, чтобы они слушали не только сирены, поскольку "знает по себе, что нет иногда ресурсов быть супермамой и читать вслух ребенку на ночь".

Поэтому я делаю это за них. Занимаюсь именно детьми, которые эвакуированы с востока Украины. Покупали им игрушки и вещи,

– делилась актриса.

Как мы упомянули ранее, актриса продолжает играть в киевском театре.

Впоследствии в инстаграме актрисы начали также появляться видео со съемочных площадок новых проектов. В частности, она стала частью сериала "Голова", который вышел на экраны в 2023 году. Там Екатерина сыграла героиню по имени "Любаня".

Кроме этого, она снялась в новом сезоне ленты "Домик на счастье", чем делилась в своем инстаграме, показывая кадры вне камер. Екатерина Вишневая во время полномасштабной войны также присоединилась к актерскому составу сериала "Просто Надежда", который изрядно поразил украинского зрителя.

Фильмография Екатерины Вишневой

Кинокарьера актрисы, начиная с 2007 года, пошла в гору. Ее приглашали на съемки таких кинолент и сериалов как:

"Деревня на миллион";

"Пес";

"Я тебя найду";

"Вторая жизнь Евы";

"Хороший парень";

"Судьба возврату не подлежит";

"Сердце матери";

"Моя любимая Страшко".

Екатерина играла как и в драматических лентах, так и в комических. Выполняя роль, Екатерине Вишневой всегда удается сделать героиню глубже и многогранной, она всячески наполняет их чувствами, чтобы зрителю они не показались однобокими и плоскими.