Велика війна призупинила на певний час кіновиробництво в Україні та внесла свої корективи в подальшу роботу акторки. Кіно 24 розповість, де зараз Катерина Вишнева та чи повернулася вона на екрани після повномасштабного вторгнення.

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Де зараз та чим займалася на початку повномасштабної війни Катерина Вишнева

Повномасштабна війна вплинула на кожного українця, однак особливо чутливими є діти. Так, допомогти найменшим українцям вирішила Катерина Вишнева. Вона на сторінці в соціальних мережах на початку повномасштабної війни постила багато відео, де вона читає казки для дітлахів.

Катерина Вишнева є частиною Київського академічного театру "Золоті ворота". Там розповідали, що жінка активно волонтерить, а також читає онлайн-книжки дітям, щоб вони слухали не тільки сирени, оскільки "знає по собі, що немає іноді ресурсів бути супермамою і читати вголос дитині на ніч".

Тож я роблю це за них. Займаюся саме дітьми, які евакуйовані зі сходу України. Купували їм іграшки і речі,

– ділилася акторка.

Як ми згадали раніше, акторка продовжує грати в київському театрі.

Згодом в інстаграмі акторки почали також з'являтися відео із знімальних майданчиків нових проєктів. Зокрема, вона стала частиною серіалу "Голова", який вийшов на екрани в 2023 році. Там Катерина зіграла героїню на ім'я "Любаня".

Крім цього, вона знялася в новому сезоні стрічки "Будиночок на щастя", чим ділилася в своєму інстаграмі, показуючи кадри поза камерами. Катерина Вишнева під час повномасштабної війни також приєдналася до акторського складу серіалу "Просто Надія", який неабияк вразив українського глядача.

Фільмографія Катерини Вишневої

Кінокар'єра акторки, починаючи з 2007 року, пішла в гору. Її запрошували на зйомки таких кінострічок та серіалів як:

"Село на мільйон";

"Пес";

"Я тебе знайду";

"Друге життя Єви";

"Хороший хлопець";

"Доля поверненню не підлягає";

"Серце матері";

"Моя улюблена Страшко".

Катерина грала як і у драматичних стрічках, так і у комічних. Виконуючи роль, Катерині Вишневій завжди вдається зробити героїню глибшою та багатогранною, вона всіляко наповнює їх почуттями, щоб глядачеві вони не видалися однобокими та плоскими.