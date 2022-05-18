Ермак пообщался с актером Робертом де Ниро и продюсером Джейн Розенталь

Андрей Ермак поблагодарил Роберта де Ниро за поддержку Украины в трудные времена и за его позицию в войне с Россией. "Когда нас поддерживают такие люди как вы, это вдохновляет, дает энергию и силы", – подчеркнул он. Джейн Розенталь во время разговора отметила, что "очень тяжело наблюдать за происходящим сейчас в Украине". Ее команда пытается делать все возможное, чтобы помочь украинцам.

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