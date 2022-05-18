Ермак пообщался с легендой Голливуда Робертом де Ниро и Джейн Розенталь: подробности разговора

Глава Офиса Главы государства Андрей Ермак провел видеоразговор с голливудским актером Робертом де Ниро и американским продюсером Джейн Розенталь. О чем они говорили – читайте дальше.

Ермак пообщался с актером Робертом де Ниро и продюсером Джейн Розенталь

Андрей Ермак поблагодарил Роберта де Ниро за поддержку Украины в трудные времена и за его позицию в войне с Россией. "Когда нас поддерживают такие люди как вы, это вдохновляет, дает энергию и силы", – подчеркнул он. Джейн Розенталь во время разговора отметила, что "очень тяжело наблюдать за происходящим сейчас в Украине". Ее команда пытается делать все возможное, чтобы помочь украинцам.

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По словам Ермака, продюсер выступил с предложением продемонстрировать видеообращение Президента Украины Владимира Зеленского к участникам и гостям фестиваля "Трайбека", который состоится с 8 по 19 июня. Андрей Ермак прокомментировал эту идею.

Роберт де Ниро и Джейн Розенталь являются соучредителями кинофестиваля "Трайбека", появившегося как реакция на теракты 11 сентября 2001 года в США.

Я полностью поддерживаю эту идею. Также предложил Роберту де Ниро и Джейн Розенталь рассмотреть возможность приобщиться к поддержке инициированного Президентом Владимиром Зеленским проекта United24, который объединит людей со всего мира вокруг желания помочь Украине,

– сказал Ермак.

Роберт де Ниро ответил, что с нетерпением ждет соответствующего случая.

В разговоре Андрей Ермак также подчеркнул, что война России против Украины касается не только нашего государства, но всего демократического мира.

С Украиной весь цивилизованный мир, поэтому мы победим,

– подытожил Ермак.



Ермак пообщался с актером Робертом де Ниро и продюсером Джейн Розенталь / Фото с сайта Офиса Президента Украины

Еще в марте известный американский актер Роберт Де Ниро поддержал Украину и призвал противостоять российской агрессии. Свою позицию он озвучил перед студентами Кембриджского университета: "Вы видите, что сейчас происходит в Украине, вы должны встать и сказать: "Да нельзя, так неправильно".

Недавно в режиме видеоконференции Ермак дважды пообщался с голливудской актрисой Анджелиной Джоли. В первой он пригласил звезду посетить Украину, а во второй – поблагодарил за визит и поддержку украинцев. Кроме того, также пригласил рассмотреть возможность приобщиться к поддержке инициативы проекта United24. Напомним, что это проект, который должен объединить людей со всего мира вокруг желания помочь Украине.