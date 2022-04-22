Создатели фильма о языке "Соловей поет" в своем инстаграме поделились рядом проектов, рассказывающих о традициях, истории Украины, символике и коллективных психотравмах. Среди них "Наследие нации", "Тайны великих украинцев", "Кто мы? Психоанализ украинцев" и другие.

К теме национальной идентичности Самый сильный фильм о языке "Соловей поет": почему стоит посмотреть именно сегодня

Документальные фильмы об украинской истории: подборка от создателей проекта "Соловей поет"

Ранее мы советовали фильм "Соловей поет", который сегодня считают сильнейшим фильмом о языке. В нем большое внимание уделяется языковому вопросу из-за опыта других стран, в частности Беларуси и Израиля.

В фильме "Соловей поет" пытались разрушить мифы, которые существуют в нашем информационном пространстве и "которые веками насаждались как единственная истина относительно границ, сфер носителей украинского языка".

"Соловей поет": смотрите фильм

Создатели фильма "Соловей поет" предложили еще 6 проектов, на которые стоит обратить внимание:

"Наследие нации" – документальный фильм об украинских вышитых рубашках; "Ткацький шлях" – яркое, вдохновенное документальное кино о народном ткачестве как части украинского культурного наследия; "Кто мы? Психоанализ украинцев" – фильм о коллективных психотравмах украинцев; "Тайны великих украинцев" – исторический цикл документальных фильмов о жизни восьми важных исторических фигур в истории Украины; "Рутения. Возвращение Кода Нации" – историко-исследовательский фильм о шрифте, символике и украинской визуальной идентичности; "Тюрьма на Стрыйской" – документальный фильм о тюрьме НКВД, ставшей местом тяжких преступлений, правда о которых раскрылась только в независимой Украине.

Для просмотра тизеров картин, листайте вправо:

На днях украинская ведущая Ярослава Кравченко поделилась фильмами, которые следует посмотреть во время войны. Среди них: "НАШИ 30", "История обмана", "Кто мы? Психоанализ украинцев", "Коллапс" и другие.