Творці фільму про мову "Соловей співає" у своєму інстаграмі поділилися низкою проєктів, які розповідають про традиції, історію України, символіку та колективні психотравми. Серед них "Спадок нації", "Таємниці великих українців", "Хто ми? Психоаналіз українців" та інші.

До теми національної ідентичності Найсильніший фільм про мову "Соловей співає": чому варто подивитися саме сьогодні

Документальні фільми про українську історію: добірка від творців проєкту "Соловей співає"

Раніше ми радили стрічку Соловей співає", яку сьогодні вважають найсильнішим фільмом про мову. У ній велика увага приділяється мовному питанню через досвід інших країн, зокрема Білорусі та Ізраїлю.

У фільмі "Соловей співає" намагалися зруйнувати міфи, які існують в нашому інформаційному просторі та "які століттями насаджувалися як єдина істина щодо меж, сфер носіїв української мови".

"Соловей співає": дивіться фільм

Творці фільму "Соловей співає" запропонували ще 6 проєктів, на які варто звернути увагу:

"Спадок нації" — документальний фільм про українські вишиті сорочки; "Ткацький шлях" — яскраве, натхненне документальне кіно про народне ткацтво як частину української культурної спадщини; "Хто ми? Психоаналіз українців" — фільм про колективні психотравми українців; "Таємниці великих українців" — історичний цикл документальних фільмів про життя восьми важливих історичних постатей в історії України; "Рутенія. Повернення Коду Нації" — історико-дослідчий фільм про шрифт, символіку й українську візуальну ідентичність; "Тюрма на Стрийській" — документальний фільм про тюрму НКВС, що стала місцем важких злочинів, правда про які розкрилась лише в незалежній Україні.

Для перегляду тизерів картин, гортайте вправо:

Днями українська ведуча Ярослава Кравченко поділилася фільмами, які варто переглянути під час війни. Серед них: "НАШІ 30", "Історія обману", "Хто ми? Психоаналіз українців", "Колапс" та інші.