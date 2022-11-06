Актер "Дизель Шоу" Евгений Сморыгин сдал экзамен для получения гражданства Украины

Украинский актер родом из Беларуси Евгений Сморыгин сдал экзамен по украинскому языку. Звезде важно получить паспорт гражданина Украины, ведь здесь проживает его семья.

Евгений заверил, что сдать экзамен по украинскому языку было несложно. Артист хорошо знает ее, но стремится достичь такого уровня, чтобы говорить свободно.

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Евгений Сморыгин получит паспорт гражданина Украины

Я хочу получить украинское гражданство, потому что здесь моя семья, здесь мои дети, здесь моя жена-украинка. И поэтому я считаю, что я должен быть украинцем,

– сказал Евгений.

43-летний актер "Дизель шоу" и сериала "Папаньки" рассказал, как проходил экзамен по украинскому языку. "Ты приходишь в класс в университете. Маленький класс, компьютер, камера перед тобой. Есть задачи, которые ты выполняешь. Очень легко было для меня. Ну, например, задача: есть фотография, на ней семья на пикнике, и ты описываешь, что там происходит. Все записывает камера. Или же еще такая задача: есть рассказ, в котором некоторых слов не хватает. И ты пишешь, подставляешь те слова, которые считаешь нужным. Нетрудно было. На все обо всем есть 1 час. И для уровня на получение гражданства я составил».

Евгений поделился, что смотрит фильмы и сериалы только на украинском языке. Он учит украинский во время работы и для нее: "Еще очень хорошая есть у нас практика. Есть сериал "На троих". Он выходит на ICTV. Но канал заказал перевести с русского все 8 сезонов на украинский. И поэтому я перевожу онлайн, себя слышу, как я говорю. И сидит работник, исправляющий нас всех. И это очень хорошая практика. Ты работаешь, и в это время учишь украинский язык".

Кто такой Евгений Сморыгин Украинский и белорусский актер, телеведущий, сценарист, продюсер и певец. Родился и учился в Минске. В 2005 году переехал в Киев, где и живет и работает по сей день. Женат на украинке Лидии и имеет троих детей. Родители и старший брат Евгения живут в Беларуси.