Узнайте, как сейчас выглядит секс-символ 2000-х годов и его 16-тилетняя дочь. А также, что известно о карьере Факундо Араны.

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Факундо Арана вышел на публику с 16-летней дочерью: смотрите фото

Звезда 2000-х чувствовал гордость, что его сопровождает дочь, ведь многие известные личности на светских мероприятиях выходят на публику с друзьями и семьей. Актер поделился своим удовольствием с поклонниками в инстаграме, опубликовав фотографию со своей дочкой. Кстати, за 25 лет с премьеры сериала Факундо Арана почти не изменился.

Вчера вечером я увидел коллег, которые улыбались, как и я... они ходили со своими детьми, друзьями, семьями. Самую большую премию подарила мне жизнь и прошлой ночью она была со мной. Спасибо жюри за номинацию!

– написал Факундо Арана о дочери.

Главная роль Иво в сериале "Дикий ангел" в 1998-1999 годах принесла актеру большой успех, и миллионы поклонниц по всему миру. Карьеру Арана начал, играя на саксофоне в метро. С тех пор он неразлучен с этим музыкальным инструментом уже в течение 15 лет.

Семья Факундо Араны: что известно

В 2007 году актер нашел свою любовь в лице телеведущей Марии Сусини, с которой имеет троих детей: дочь Индию и сыновей-близнецов Яко и Моро. Арана очень любит свою семью, это можно понять по фотографиям, которыми он регулярно делится в соцсетях.