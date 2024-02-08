Дізнайтесь, який вигляд зараз має секс-символ 2000-х років та його 16-тирічна донька. А також, що відомо про кар'єру та родину Факундо Арани.

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Факундо Арана вийшов на публіку з 16-річною донькою: дивіться фото

Зірка 2000-х відчував гордість, що його супроводжує донька, адже багато відомих особистостей на світських заходах виходять на публіку з друзями та родиною. Актор поділився своїм задоволенням з прихильниками в інстаграмі, опублікувавши фотографію зі своєю донькою. До речі, за 25 років з прем'єри серіалу Факундо Арана майже не змінився.

Вчора ввечері я побачив колег, які усміхались, як і я... вони ходили зі своїми дітьми, друзями, сім'ями. Найбільшу премію подарувало мені життя і минулої ночі вона була зі мною. Дякую журі за номінацію!

– написав Факундо Арана про дочку.

Головна роль Іво у серіалі "Дикий ангел" в 1998-1999 роках принесла акторові великий успіх, та мільйони прихильниць по всьому світу. Кар'єру Арана розпочав, граючи на саксофоні у метро. З того часу він нерозлучний з цим музичним інструментом вже протягом 15 років.

Родина Факундо Арани: що відомо

У 2007 році актор знайшов своє кохання в особі телеведучої Марії Сусіні, з якою має трьох дітей: дочку Індію та синів-близнюків Яко і Моро. Арана дуже любить свою родину, це можна зрозуміти по фотографіях, якими він регулярно ділиться в соцмережах.