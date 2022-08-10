Добронравов, поддержавший российских оккупантов, отказался от съемок в 8 сезоне "Сватов"

Федор Добронравов, поддерживающий россию в войне против Украины, не продолжит съемку в восьмом сезоне скандальных "Сватов". Как известно, финальный сезон снимут в россии.

Об отказе от участия Добронравова сообщил российский актер театра и кино Эдуард Радзюкевич, снявшийся в "Папиных дочках". По его словам, Добронравов решил уйти, потому что "хватит".

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Добронравова не будет в восьмом сезоне "Сватов"

Одиозный 60-летний Фёдор Добронравов во всех предыдущих сезонах "Сватов" – исполнитель роли Ивана Будько.

Здесь, как и в любом другом деле, все хорошо в меру. Относительно ухода Добронравова: надо понимать, что каждый сам для себя решает, когда следует уходить. И если Федя решил уйти, то это абсолютно его дело, значит, решил, что хватит,

– отметил Радзюкевич.

Съемки 8 сезона "Сватов" планируют начать в конце 2022 года, правда, ви россии. Как известно, Анне Кошмал предлагали сняться в продолжении, но звезда отказала. Она пообещала больше никогда не сниматься вместе с российскими актерами и ни в одном российском проекте.

– украинская актриса, которая стала популярной благодаря 5 и 6 сезонам "Сватов". За роль Евгении она была номинирована на телевизионную премию "Телетриумф" в категории "Актриса телевизионного фильма/сериала (исполнительница женской роли)". После 7 сезона, снятого в 2021 году, звезда закончила сотрудничество с российскими актерами.

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Что известно о позиции Добронравова в отношении войны в Украине

Еще в апреле 2014 года российский актер дал интервью, где одобрительно отозвался об аннексии Крыма россией.

В ноябре 2017 года СБУ запретила въезд в Украину на три года. Кроме того, он попал в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности. Позже, в 2019 году, его исключили из черного списка, а в 2020 году разрешили въезд в Украину.

В июне 2022 года Федор Добронравов посетил российских оккупантов в больнице. Таким образом он публично заявил, что поддерживает полномасштабное вторжение россиян в Украину.