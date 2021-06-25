Предпоказы Bobritsa Film Festival 2021: современные украинские фильмы в селах Киевщины

IV ежегодный международный фестиваль кино Bobritsa Film Festival 2021 организует предпоказы в четырех селах под Киевом: в Гореничах, Музычах, Святопетровском и Белогородке.

IV ежегодный международный фестиваль кино Bobritsa Film Festival 2021 продлится два дня (24 – 25 июля) и пройдет в селе Бобрица Бучанского района. Об этом сообщают представители Bobritsa Film Festival 2021.

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В каждом из сел покажут по две современные киноленты украинского производства, которые уже завоевали любовь зрителей в кинопрокате – одну для детей и одну для взрослых. На фестивале покажут фильмы-победители конкурсной программы и новинки украинского производства. Детальная программа будет объявлена позже.

Фестиваль традиционно объединит:

просмотр фильмов под открытым небом;

встречи и мастер-классы с участием художников киноотрасли;

отдых на природе с вкусной едой и другими развлечениями.

Расписание предпоказов

(суббота)

Гореничи (Дом культуры)

17:00 – "Адская Хоругвь или Рождество Казацкое" (2019, семейный фильм-сказка);

19:30 – "Мои мысли тихие" (2019, трагикомедия Антонио Лукича).

Музычи (Дом культуры)

17:00 – "Адская Хоругвь или Рождество Казацкое" (2019, семейный фильм-сказка);

19:30 – "Экс" (2020, боевик, драмедия Сергея Лысенко).

(воскресенье)

Святопетровское (Дом культуры)

17:00 – "Адская Хоругвь или Рождество Казацкое" (2019, семейный фильм-сказка);

19:30 – "Экс" (2020, боевик, драмедия Сергея Лысенко).

Белогородка (Дом культуры)

17:00 – "Адская Хоругвь или Рождество Казацкое" (2019, семейный фильм-сказка);

19:30 – "Мои мысли тихие" (2019, трагикомедия Антонио Лукича).



Расписание лозунг Bobritsa Film Festival 2021 / Фото фейсбук-страница Bobritsa Film Festival 2021