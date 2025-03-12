Именно поэтому посольство государства Израиль в Украине выступило с инициативой создать своеобразную ретроспективу лучших израильских анимационных фильмов последних лет. Все для того, чтобы дать возможность украинской зрительской аудитории как профессионалам кино и анимации, так и рядовому зрителю, возможность ознакомиться с лучшими достижениями Израиля в этой сфере. Об этом сообщает 24 Канал.

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В Украине состоится фестиваль израильских анимационных фильмов: что известно

Фильмы, представленные на этом фестивале, уже успели получить много наград как на отечественных, так и на международных фестивалях.

Мультфильмов в Израиле снимают не слишком много, там нет больших анимационных студий, но школа анимации, в частности в иерусалимской академии "Бецалель", является одной из самых мощных в мире. Поэтому в программе есть немало короткометражных фильмов молодых независимых режиссеров рядом со студенческими лентами.

Программа фестиваля

Сборник "Израильские истории" прежде всего, сосредоточена на израильской идентичности.

Самая известная лента программы – "Письмо к свинье" Таль Кантор, которая, как и еще несколько представленных здесь фильмов, была снята на "Hive Studio" и в прошлом году получила номинацию на Оскар. Это – рассказ об уроке в школе, посвященный памяти о Холокосте, которые происходят по всему Израилю, и о том, что память о давней травме оказывается болезненной даже для детей, которых отделяют от этой трагедии несколько поколений.

Таль Кантор, которая, как и еще несколько представленных здесь фильмов, была снята на "Hive Studio" и в прошлом году получила номинацию на Оскар. Это – рассказ об уроке в школе, посвященный памяти о Холокосте, которые происходят по всему Израилю, и о том, что память о давней травме оказывается болезненной даже для детей, которых отделяют от этой трагедии несколько поколений. Фильм "Священный Холокост" , снятый двумя режиссерами, Оси Вальд и Ноа Берман-Херцберг, касается той же темы и повествует реальную историю, когда ее дружба с чернокожей немкой была разрушена. Эти фильмы поднимают болезненный вопрос: насколько стоит позволять прошлому влиять на сегодняшнюю повседневность?

, снятый двумя режиссерами, Оси Вальд и Ноа Берман-Херцберг, касается той же темы и повествует реальную историю, когда ее дружба с чернокожей немкой была разрушена. Эти фильмы поднимают болезненный вопрос: насколько стоит позволять прошлому влиять на сегодняшнюю повседневность? Документальная анимация "Плавание с крыльями" , снятая Дафной Авадиш Голан, основана на разговорах с маленькой израильтянкой, которая переехала с родителями в Голландию, повествует о том, как трудно детям дается эмиграция, разлука с родными и привычной жизнью.

, снятая Дафной Авадиш Голан, основана на разговорах с маленькой израильтянкой, которая переехала с родителями в Голландию, повествует о том, как трудно детям дается эмиграция, разлука с родными и привычной жизнью. Самый смешной фильм программы "Временно удалено" режиссеров Йоава Бриля и Дотана Гольдвайзера – сюжет о строгой смотрительнице музея, в прошлом репатриантке из Советского Союза, которая устроила в своем зале мороз, как зимой, разогнав оттуда всех посетителей.

режиссеров Йоава Бриля и Дотана Гольдвайзера – сюжет о строгой смотрительнице музея, в прошлом репатриантке из Советского Союза, которая устроила в своем зале мороз, как зимой, разогнав оттуда всех посетителей. Завершает подборку единственный студенческий фильм – "Йога-разогрев" выпускницы Академии Бецалель Наамы Йирон – короткий рассказ о тревожности, которая не отпускает героиню даже тогда, когда она делает перерыв в своей работе для занятий йогой. Ей продолжает казаться, что весь мир просто сейчас раскалывается. А может, ей ничего не кажется, а так оно и есть.

Кстати, если вы обожаете анимационные ленты, то мы собрали для вас список самых новых фильмов.

Сборник "Рассказы взросления" – это как и сюжеты, которые можно было бы рассказать о подростках в любой стране мира, так и специфически израильские рассказы.

"Твои плохие животные" режиссеров Амита Коэна и Идо Шапира повествуют о бунте девочки-мишеня против угрюмой мамы, и о том, как подросток убегает в яркую взрослую жизнь, которая оказывается не столь привлекательной, как казалось ранее.

режиссеров Амита Коэна и Идо Шапира повествуют о бунте девочки-мишеня против угрюмой мамы, и о том, как подросток убегает в яркую взрослую жизнь, которая оказывается не столь привлекательной, как казалось ранее. "Черная горка" Ури Лотана, фильм тоже отмечен многочисленными призами, повествует о мальчике, который преодолел свой самый большой страх съехать с самой высокой горки в аквапарке, но это не помогает ему справиться со страхом потери – его мама умирает в больнице.

Ури Лотана, фильм тоже отмечен многочисленными призами, повествует о мальчике, который преодолел свой самый большой страх съехать с самой высокой горки в аквапарке, но это не помогает ему справиться со страхом потери – его мама умирает в больнице. В студенческом фильме Керен Карасик "Золотая Маргарита" подростки блуждают по захламленной промышленной окраине убогого постсоветского города, но окружающая грязь не липнет к ним.

подростки блуждают по захламленной промышленной окраине убогого постсоветского города, но окружающая грязь не липнет к ним. Фильм "Соленья" режиссеров Ани Каспи Шема и Мири Дочикян повествует о девочке – школьнице, которая репатриировалась из Украины в Израиль.

режиссеров Ани Каспи Шема и Мири Дочикян повествует о девочке – школьнице, которая репатриировалась из Украины в Израиль. Еще один фильм о поиске идентичности – мистическое "Кукольные перья" режиссеров Хани Домбе и Тома Куриса, в основе сюжета которого лежит славянская мифология. Его героиня, внучка бабушки – колдуньи, хочет забыть о своих корнях и дружить с местной молодежью, но на ее теле начинают расти перья, как знак судьбы, от которой не убежишь.

режиссеров Хани Домбе и Тома Куриса, в основе сюжета которого лежит славянская мифология. Его героиня, внучка бабушки – колдуньи, хочет забыть о своих корнях и дружить с местной молодежью, но на ее теле начинают расти перья, как знак судьбы, от которой не убежишь. "Мы были стерильной бомбой" режиссера Дотана Морено, фильм, за название которого взята цитата из стихотворения, повествует о парне, который живет в израильской провинции в 90-х годах и внезапно осознает собственную гомосексуальность.

Сборник "Смешное и грустное" чередует фантастические истории с документальными, сатирический экшн с музыкальным видео.

"Рыбы" Ли Дрор повествуют о женщине, которая уехала в Японию, чтобы работать там наемным членом семьи. Но известие из дома о смерти сестры заставляет ее вспомнить детство.

Ли Дрор повествуют о женщине, которая уехала в Японию, чтобы работать там наемным членом семьи. Но известие из дома о смерти сестры заставляет ее вспомнить детство. А лихая и яркая "Горячая рыба" Яэль Рейсфельд повествует о рыбине, которая проглотила телефон смазливого рыбака, заполненный до краев эротическими фотографиями, и от восторга сама превратилась в секс-объект.

Яэль Рейсфельд повествует о рыбине, которая проглотила телефон смазливого рыбака, заполненный до краев эротическими фотографиями, и от восторга сама превратилась в секс-объект. "Нурит" режиссера Таль Сохини основана на правдивой истории о женщине, которая родила мертвого ребенка и не находила себе покоя, пока не начала ухаживать за могилой своего младенца.

режиссера Таль Сохини основана на правдивой истории о женщине, которая родила мертвого ребенка и не находила себе покоя, пока не начала ухаживать за могилой своего младенца. Еще одна документальная история Heart Hug/"В обнимку" , снятая израильскими студентками о нынешней войне в Украине. Ника Жукова и Римма Гефен рассказывают о пожилой женщине и ее собаке, которые живут под бомбами в Одессе. Собака погибает – его сердце не выдерживает постоянного ужаса.

, снятая израильскими студентками о нынешней войне в Украине. Ника Жукова и Римма Гефен рассказывают о пожилой женщине и ее собаке, которые живут под бомбами в Одессе. Собака погибает – его сердце не выдерживает постоянного ужаса. "Телескоп" режиссеров Става Леви и Идо Шапира – небольшая фантазия об астрономе, который увидел летающую тарелку. "Отправление" Натали Рисс – яркое экспериментальное видео на музыку Olshansky Fusion Duo о путешествии удивительной птицы.

режиссеров Става Леви и Идо Шапира – небольшая фантазия об астрономе, который увидел летающую тарелку. "Отправление" Натали Рисс – яркое экспериментальное видео на музыку Olshansky Fusion Duo о путешествии удивительной птицы. Кукольный "Дедлайн" режиссера Идана Гильбоа – сатирический экшн, в котором две пожилые дамы, к которым в государственном учреждении отнеслись по-хамски и с презрением, превращаются в кровавых мстительниц.

режиссера Идана Гильбоа – сатирический экшн, в котором две пожилые дамы, к которым в государственном учреждении отнеслись по-хамски и с презрением, превращаются в кровавых мстительниц. Понятная каждому сатира на бюрократию "Ваше место в очереди" студенток Эден Гроссман и Ноа Геффен, в которой девушку, которая пришла в учреждение, чтобы отменить ошибочно выписанное на нее свидетельство о смерти, гоняют бумажным адом, но ошибку так и не исправляют.

Фестиваль будет проходить 26-27 марта 2025 года в Киевском культурном кластере "Краков" по адресу: г. Киев, Русановская набережная, 12.