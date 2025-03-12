Саме тому Посольство Держави Ізраїль в Україні виступило з ініціативою створити своєрідну ретроспективу найкращих ізраїльських анімаційних фільмів останніх років. Усе для того, аби дати можливість українській глядацькій аудиторії – як професіоналам кіно та анімації, так і пересічному глядачеві, можливість ознайомитися з найкращими досягненнями Ізраїлю у цій сфері. Про це повідомляє 24 Канал.

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В Україні відбудеться фестиваль ізраїльських анімаційних фільмів: що відомо

Фільми, представлені на цьому фестивалі, вже встигли отримати багато нагород як на вітчизняних, так і на міжнародних фестивалях.

Мультфільмів в Ізраїлі знімають не надто багато, там немає великих анімаційних студій, але школа анімації, зокрема у єрусалимській академії "Бецалель", є однією з найпотужніших у світі. Тому у програмі є чимало короткометражних фільмів молодих незалежних режисерів поруч зі студентськими стрічками.

Програма фестивалю

Збірка "Ізраїльські історії" перш за все, зосереджена на ізраїльській ідентичності.

Найвідоміша стрічка програми – "Лист до свині" Таль Кантор, яка, як і ще кілька представлених тут фільмів, була знята на "Hive Studio" і минулого року отримала номінацію на Оскар. Це – оповідь про урок у школі, присвячений пам'яті про Голокост, які відбуваються по всьому Ізраїлі, і про те, що пам'ять про давню травму виявляється болісною навіть для дітей, яких відділяють від цієї трагедії кілька поколінь.

Таль Кантор, яка, як і ще кілька представлених тут фільмів, була знята на "Hive Studio" і минулого року отримала номінацію на Оскар. Це – оповідь про урок у школі, присвячений пам'яті про Голокост, які відбуваються по всьому Ізраїлі, і про те, що пам'ять про давню травму виявляється болісною навіть для дітей, яких відділяють від цієї трагедії кілька поколінь. Фільм "Священний Холокост" , знятий двома режисерками, Осі Вальд і Ноа Берман-Херцберг, стосується тієї ж теми та оповідає реальну історію, коли її дружба з чорношкірою німкенею була зруйнована. Ці фільми порушують болюче питання: наскільки варто дозволяти минулому впливати на сьогоднішнє повсякдення?

, знятий двома режисерками, Осі Вальд і Ноа Берман-Херцберг, стосується тієї ж теми та оповідає реальну історію, коли її дружба з чорношкірою німкенею була зруйнована. Ці фільми порушують болюче питання: наскільки варто дозволяти минулому впливати на сьогоднішнє повсякдення? Документальна анімація "Плавання з крилами" , знята Дафною Авадіш Голан, заснована на розмовах із маленькою ізраїльтянкою, яка переїхала з батьками до Голландії, оповідає про те, як важко дітям дається еміграція, розлука з рідними та звичним життям.

, знята Дафною Авадіш Голан, заснована на розмовах із маленькою ізраїльтянкою, яка переїхала з батьками до Голландії, оповідає про те, як важко дітям дається еміграція, розлука з рідними та звичним життям. Найсмішніший фільм програми "Тимчасово видалено" режисерів Йоава Бриля і Дотана Гольдвайзера – сюжет про сувору доглядачку музею, в минулому репатріантку з Радянського Союзу, яка влаштувала у своєму залі мороз, наче взимку, розігнавши звідти всіх відвідувачів.

режисерів Йоава Бриля і Дотана Гольдвайзера – сюжет про сувору доглядачку музею, в минулому репатріантку з Радянського Союзу, яка влаштувала у своєму залі мороз, наче взимку, розігнавши звідти всіх відвідувачів. Завершує добірку єдиний студентський фільм – "Йога-розігрів" випускниці Академії Бецалель Наами Їрон – коротка оповідь про тривожність, яка не відпускає героїню навіть тоді, коли вона робить перерву у своїй роботі для занять йогою. Їй продовжує здаватися, що весь світ просто зараз розколюється. А може, їй нічого не здається, а так воно і є.

До речі, якщо ви обожнюєте анімаційні стрічки, то ми зібрали для вас список найновіших фільмів.

Збірка "Оповіді дорослішання" – це як і сюжети, які можна було б розповісти про підлітків у будь-якій країні світу, так і специфічно ізраїльські оповіді.

"Твої погані тварини" режисерів Аміта Коена й Ідо Шапіра оповідають про бунт дівчинки-мишеняти проти похмурої мами, і про те, як підліток тікає у яскраве доросле життя, яке виявляється не настільки привабливим, як здавалося раніше.

режисерів Аміта Коена й Ідо Шапіра оповідають про бунт дівчинки-мишеняти проти похмурої мами, і про те, як підліток тікає у яскраве доросле життя, яке виявляється не настільки привабливим, як здавалося раніше. "Чорна гірка" Урі Лотана, фільм теж відзначений численними призами, оповідає про хлопчика, який здолав свій найбільший страх з'їхати з найвищої гірки в аквапарку, але це не допомагає йому впоратися зі страхом втрати – його мама помирає у лікарні.

Урі Лотана, фільм теж відзначений численними призами, оповідає про хлопчика, який здолав свій найбільший страх з'їхати з найвищої гірки в аквапарку, але це не допомагає йому впоратися зі страхом втрати – його мама помирає у лікарні. У студентському фільмі Керен Карасик "Золота Маргарита" підлітки блукають захаращеною промисловою околицею вбогого пострадянського міста, але довколишній бруд не липне до них.

підлітки блукають захаращеною промисловою околицею вбогого пострадянського міста, але довколишній бруд не липне до них. Фільм "Соління" режисерок Ані Каспі Шема і Мірі Дочікян оповідає про дівчинку – школярку, яка репатріювалася з України до Ізраїлю.

режисерок Ані Каспі Шема і Мірі Дочікян оповідає про дівчинку – школярку, яка репатріювалася з України до Ізраїлю. Ще один фільм про пошук ідентичності – містичне "Лялькове пір'я" режисерів Хані Домбе і Тома Куріса, в основі сюжету якого лежить слов'янська міфологія. Його героїня, онука бабусі – чаклунки, хоче забути про свої корені й дружити з місцевою молоддю, але на її тілі починає рости пір'я, як знак долі, від якої не втечеш.

режисерів Хані Домбе і Тома Куріса, в основі сюжету якого лежить слов'янська міфологія. Його героїня, онука бабусі – чаклунки, хоче забути про свої корені й дружити з місцевою молоддю, але на її тілі починає рости пір'я, як знак долі, від якої не втечеш. "Ми були стерильною бомбою" режисера Дотана Морено, фільм, за назву якого взято цитату з вірша, оповідає про хлопця, який мешкає в ізраїльській провінції у 90-х роках і раптово усвідомлює власну гомосексуальність.

Збірка "Смішне й сумне" чергує фантастичні історії з документальними, сатиричний екшн із музичним відео.

"Риби" Лі Дрор оповідають про жінку, яка поїхала до Японії, щоб працювати там найманим членом родини. Але звістка з дому про смерть сестри змушує її згадати дитинство.

Лі Дрор оповідають про жінку, яка поїхала до Японії, щоб працювати там найманим членом родини. Але звістка з дому про смерть сестри змушує її згадати дитинство. А хвацька і яскрава "Гаряча риба" Яель Рейсфельд оповідає про рибину, яка проковтнула телефон гарненького рибалки, заповнений по вінця еротичними фотографіями, і від захвату сама перетворилася на секс-об'єкт.

Яель Рейсфельд оповідає про рибину, яка проковтнула телефон гарненького рибалки, заповнений по вінця еротичними фотографіями, і від захвату сама перетворилася на секс-об'єкт. "Нуріт" режисерки Таль Сохіні заснована на правдивій історії про жінку, яка народила мертву дитину і не знаходила собі спокою, доки не розпочала доглядати за могилою свого немовляти.

режисерки Таль Сохіні заснована на правдивій історії про жінку, яка народила мертву дитину і не знаходила собі спокою, доки не розпочала доглядати за могилою свого немовляти. Ще одна документальна історія Heart Hug/"Обіруч" , знята ізраїльськими студентками про нинішню війну в Україні. Ніка Жукова і Рімма Гефен розповідають про літню жінку та її собаку, які живуть під бомбами в Одесі. Собака гине – його серце не витримує постійного жаху.

, знята ізраїльськими студентками про нинішню війну в Україні. Ніка Жукова і Рімма Гефен розповідають про літню жінку та її собаку, які живуть під бомбами в Одесі. Собака гине – його серце не витримує постійного жаху. "Телескоп" режисерів Става Леві й Ідо Шапіра – невеличка фантазія про астронома, який побачив летючу тарілку. "Відправлення" Наталі Рисс – яскраве експериментальне відео на музику Olshansky Fusion Duo про подорож дивовижного птаха.

режисерів Става Леві й Ідо Шапіра – невеличка фантазія про астронома, який побачив летючу тарілку. "Відправлення" Наталі Рисс – яскраве експериментальне відео на музику Olshansky Fusion Duo про подорож дивовижного птаха. Ляльковий "Дедлайн" режисера Ідана Гільбоа – сатиричний екшн, у якому дві літні пані, до яких у державній установі поставилися по-хамськи та з презирством, перетворюються на кривавих месниць.

режисера Ідана Гільбоа – сатиричний екшн, у якому дві літні пані, до яких у державній установі поставилися по-хамськи та з презирством, перетворюються на кривавих месниць. Зрозуміла кожному сатира на бюрократію "Ваше місце у черзі" студенток Еден Гроссман і Ноа Геффен, у якій дівчину, яка прийшла до установи, щоб скасувати помилково виписане на неї свідоцтво про смерть, ганяють паперовим пеклом, але помилку так і не виправляють.

Фестиваль триватиме 26-27 березня 2025 року у Київському культурному кластері "Краків" за адресою: м. Київ, Русанівська набережна, 12.