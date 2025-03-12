Посольство Израиля презентует первый в Украине фестиваль израильских анимационных фильмов
- В Украине состоится первый фестиваль израильских анимационных фильмов, организованный Посольством Израиля, с целью ознакомления украинских зрителей с достижениями израильской анимации.
- Фестиваль будет включать три тематические сборники фильмов, которые охватывают различные аспекты израильской культуры и идентичности, и продлится 26-27 марта 2025 года в Киевском культурном кластере "Краков".
Более тридцати лет израильская анимация не была широко представлена в Украине. Такие ленты в Израиле активно развивались, став важным явлением в мировой киноиндустрии, завоевав международное признание и многочисленные награды на престижных кинофестивалях.
Именно поэтому посольство государства Израиль в Украине выступило с инициативой создать своеобразную ретроспективу лучших израильских анимационных фильмов последних лет. Все для того, чтобы дать возможность украинской зрительской аудитории как профессионалам кино и анимации, так и рядовому зрителю, возможность ознакомиться с лучшими достижениями Израиля в этой сфере. Об этом сообщает 24 Канал.
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В Украине состоится фестиваль израильских анимационных фильмов: что известно
Фильмы, представленные на этом фестивале, уже успели получить много наград как на отечественных, так и на международных фестивалях.
Мультфильмов в Израиле снимают не слишком много, там нет больших анимационных студий, но школа анимации, в частности в иерусалимской академии "Бецалель", является одной из самых мощных в мире. Поэтому в программе есть немало короткометражных фильмов молодых независимых режиссеров рядом со студенческими лентами.
Программа фестиваля
Сборник "Израильские истории" прежде всего, сосредоточена на израильской идентичности.
- Самая известная лента программы – "Письмо к свинье" Таль Кантор, которая, как и еще несколько представленных здесь фильмов, была снята на "Hive Studio" и в прошлом году получила номинацию на Оскар. Это – рассказ об уроке в школе, посвященный памяти о Холокосте, которые происходят по всему Израилю, и о том, что память о давней травме оказывается болезненной даже для детей, которых отделяют от этой трагедии несколько поколений.
- Фильм "Священный Холокост", снятый двумя режиссерами, Оси Вальд и Ноа Берман-Херцберг, касается той же темы и повествует реальную историю, когда ее дружба с чернокожей немкой была разрушена. Эти фильмы поднимают болезненный вопрос: насколько стоит позволять прошлому влиять на сегодняшнюю повседневность?
- Документальная анимация "Плавание с крыльями", снятая Дафной Авадиш Голан, основана на разговорах с маленькой израильтянкой, которая переехала с родителями в Голландию, повествует о том, как трудно детям дается эмиграция, разлука с родными и привычной жизнью.
- Самый смешной фильм программы "Временно удалено" режиссеров Йоава Бриля и Дотана Гольдвайзера – сюжет о строгой смотрительнице музея, в прошлом репатриантке из Советского Союза, которая устроила в своем зале мороз, как зимой, разогнав оттуда всех посетителей.
- Завершает подборку единственный студенческий фильм – "Йога-разогрев" выпускницы Академии Бецалель Наамы Йирон – короткий рассказ о тревожности, которая не отпускает героиню даже тогда, когда она делает перерыв в своей работе для занятий йогой. Ей продолжает казаться, что весь мир просто сейчас раскалывается. А может, ей ничего не кажется, а так оно и есть.
Кстати, если вы обожаете анимационные ленты, то мы собрали для вас список самых новых фильмов.
Сборник "Рассказы взросления" – это как и сюжеты, которые можно было бы рассказать о подростках в любой стране мира, так и специфически израильские рассказы.
- "Твои плохие животные" режиссеров Амита Коэна и Идо Шапира повествуют о бунте девочки-мишеня против угрюмой мамы, и о том, как подросток убегает в яркую взрослую жизнь, которая оказывается не столь привлекательной, как казалось ранее.
- "Черная горка" Ури Лотана, фильм тоже отмечен многочисленными призами, повествует о мальчике, который преодолел свой самый большой страх съехать с самой высокой горки в аквапарке, но это не помогает ему справиться со страхом потери – его мама умирает в больнице.
- В студенческом фильме Керен Карасик "Золотая Маргарита" подростки блуждают по захламленной промышленной окраине убогого постсоветского города, но окружающая грязь не липнет к ним.
- Фильм "Соленья" режиссеров Ани Каспи Шема и Мири Дочикян повествует о девочке – школьнице, которая репатриировалась из Украины в Израиль.
- Еще один фильм о поиске идентичности – мистическое "Кукольные перья" режиссеров Хани Домбе и Тома Куриса, в основе сюжета которого лежит славянская мифология. Его героиня, внучка бабушки – колдуньи, хочет забыть о своих корнях и дружить с местной молодежью, но на ее теле начинают расти перья, как знак судьбы, от которой не убежишь.
- "Мы были стерильной бомбой" режиссера Дотана Морено, фильм, за название которого взята цитата из стихотворения, повествует о парне, который живет в израильской провинции в 90-х годах и внезапно осознает собственную гомосексуальность.
Сборник "Смешное и грустное" чередует фантастические истории с документальными, сатирический экшн с музыкальным видео.
- "Рыбы" Ли Дрор повествуют о женщине, которая уехала в Японию, чтобы работать там наемным членом семьи. Но известие из дома о смерти сестры заставляет ее вспомнить детство.
- А лихая и яркая "Горячая рыба" Яэль Рейсфельд повествует о рыбине, которая проглотила телефон смазливого рыбака, заполненный до краев эротическими фотографиями, и от восторга сама превратилась в секс-объект.
- "Нурит" режиссера Таль Сохини основана на правдивой истории о женщине, которая родила мертвого ребенка и не находила себе покоя, пока не начала ухаживать за могилой своего младенца.
- Еще одна документальная история Heart Hug/"В обнимку", снятая израильскими студентками о нынешней войне в Украине. Ника Жукова и Римма Гефен рассказывают о пожилой женщине и ее собаке, которые живут под бомбами в Одессе. Собака погибает – его сердце не выдерживает постоянного ужаса.
- "Телескоп" режиссеров Става Леви и Идо Шапира – небольшая фантазия об астрономе, который увидел летающую тарелку. "Отправление" Натали Рисс – яркое экспериментальное видео на музыку Olshansky Fusion Duo о путешествии удивительной птицы.
- Кукольный "Дедлайн" режиссера Идана Гильбоа – сатирический экшн, в котором две пожилые дамы, к которым в государственном учреждении отнеслись по-хамски и с презрением, превращаются в кровавых мстительниц.
- Понятная каждому сатира на бюрократию "Ваше место в очереди" студенток Эден Гроссман и Ноа Геффен, в которой девушку, которая пришла в учреждение, чтобы отменить ошибочно выписанное на нее свидетельство о смерти, гоняют бумажным адом, но ошибку так и не исправляют.
Фестиваль будет проходить 26-27 марта 2025 года в Киевском культурном кластере "Краков" по адресу: г. Киев, Русановская набережная, 12.