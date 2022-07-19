Тема 10-го юбилейного фестиваля – "Проявление воли". Команда "Киносарая" хочет рассказать о внутриличностной и коллективной силе, которая формирует украинскую жажду устойчивого развития цивилизации. Это проявление воли мы видим каждый день на фронте и в тылу. Оплачивая высокую цену, миллионы украинцев приближают военную, культурную и идеологическую победу.

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Почему сменили локации

"Обирок, к счастью, невредим, но близость российской границы представляет большую опасность для наших гостей, нет также и моста на трассе", – говорят организаторы происшествия.

Команда фестиваля приняла решение провести мероприятие в Киеве, сразу на двух локациях:

Первая – это пространство SKVO space на берегу Днепра. Это место максимально приближает атмосферу хутора Оборот посреди столицы;

Вторая фестивальная локация этого года – артхаусный кинотеатр KINO42 на Подоле, где показы не прекращаются даже во время воздушных тревог, ведь кинотеатр находится в укрытии.

Что покажут в программе фестиваля

Как всегда, в рамках фестиваля состоится показ международной и национальной короткометражных программ и подборка фильмов об устойчивом развитии.

Специальным показом программы Устойчивое развитие и фильмом-закрытием станет украинская премьера фильма "Чернобыль: Утраченные ленты", 2022 года. Это документальный фильм Sky Original, созданный Top Hat Productions совместно со Sky Studios. Режиссер и продюсер Джеймс Джонс – он лично представит фильм и посетит Киев. Исполнительный продюсер – Даррен Кэмп.

В фильме покажут архивные кадры и записанные интервью с очевидцами, весь ужасающий портрет масштабов катастрофы. Кроме этого, изобразят то, как советские власти пытались скрыть инцидент и вообще последствия аварии.

"Чернобыль: Утраченные ленты" – это полная, неукрашенная подлинная история того, что произошло в одной из наименее понятных трагедий 20 века,

– сообщили HBO Max.

"Чернобыль: Утраченные ленты": смотрите трейлер

Кроме этого, состоится ряд встреч с художниками. Детали сообщат впоследствии. Билеты на событие можно приобрести по ссылке.