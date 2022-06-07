"Чернобыль: Потерянные ленты" – документальный фильм Sky Original, созданный Top Hat Productions совместно со Sky Studios. Режиссер и продюсер Джеймс Джонс. Исполнительный продюсер – Даррен Кэмп.

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"Чернобыль: Потерянные ленты": о чем лента

В фильме покажут архивные кадры и записанные интервью с очевидцами, весь ужасающий портрет масштабов катастрофы. Кроме этого, изобразят то, как советские власти пытались скрыть инцидент и вообще последствия аварии.

"Чернобыль: Потерянные ленты" – это полная, неукрашенная подлинная история того, что произошло в одной из наименее понятных трагедий 20 века,

– сообщили HBO Max.

"Чернобыль: Потерянные ленты​": смотрите трейлер

Чернобыль в упоминании мирового кинематографа

26 апреля 2022 года исполнилась 36-летие крупнейшей катастрофы в истории ядерной энергетики. Весна в Чернобыли 1986 года навсегда черными буквами будут вписаны в историю нашего народа. Чернобыльская трагедия охватила все сферы жизни – от науки до быта.

Трагизм ситуации стал основой для большого количества фильмов и сериалов мирового кинематографа, чтобы показать Чернобыльскую зону отчуждения с разных ракурсов.

О Чернобыле сняли немало фильмов и сериалов, вот некоторые из них:

"Чернобыль: Последнее предупреждение", 1991 год;

"Сердце Чернобыля", 2003 год;

"Битва за Чернобыль", 2006 год;

"Дверь", 2008 год;

"Земля забвения" ("Униженная земля"), 2011 год;

"Дневник Чернобыля", 2012 год;

"Голоса Чернобыля", 2016 год;

Сериал "Чернобыль", 2019;

"Чернобыльские бабушки", 2015 год;

"Русский дятел", 2015 год;

Обзор этих картин смотрите по ссылке.

Напомним, ранее компания HBO сняла 5-серийный сериал, рассказавший об аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году, и о трех людях, занимавшихся ликвидацией последствий катастрофы. Это драматическая интерпретация реальных событий.

Валерия Легасова сыграл Джаред Харрис, физика-ядерщика Ульяну Хомюк – Эмили Уотсон, Бориса Щербину – Стеллан Скарсгард.

Как держать себя в руках, осознавая масштабы крушения; как бороться с ложью государства, пытаясь минимизировать последствия аварии; как осознанно отдавать свою жизнь ради всего человечества – в сериале.

Проект HBO стал самым рейтинговым в истории министром и получил Золотой глобус.

Сериал "Чернобыль" 2019: смотрите трейлер