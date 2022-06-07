"Чорнобиль: Втрачені стрічки" – документальний фільм Sky Original, створений Top Hat Productions спільно зі Sky Studios. Режисер і продюсер Джеймс Джонс. Виконавчий продюсер – Даррен Кемп.

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"Чорнобиль: Втрачені стрічки": про що стрічка

У фільмі покажуть архівні кадри та записані інтерв’ю з очевидцями, весь жахливий портрет масштабів катастрофи. Крім цього, зобразять те, як радянська влада намагалася приховати інцидент і загалом наслідки аварії.

"Чорнобиль: Втрачені стрічки" – це повна, неприкрашена справжня історія того, що сталося в одній із найменш зрозумілих трагедій 20 століття,

– повідомили HBO Max.

"Чорнобиль: Втрачені стрічки": дивіться трейлер

Чорнобиль у згадках світового кінематографа

26 квітня 2022 року виповнилася 36-річниця найбільшої катастрофи в історії ядерної енергетики. Весна у Чорнобилі 1986 року назавжди чорними літерами буде вписана в історію нашого народу. Чорнобильська трагедія пройняла всі сфери життя – від науки до побуту.

Трагізм ситуації став основою для чималої кількості фільмів та серіалів світового кінематографа, щоб показати Чорнобильську зону відчуження з різних ракурсів.

Про Чорнобиль зняли чимало фільмів та серіалів, ось деякі з них:

"Чорнобиль: Останнє попередження", 1991 рік;

"Серце Чорнобиля", 2003 рік;

"Битва за Чорнобиль", 2006 рік;

"Двері", 2008 рік;

"Земля забуття" ("Принижена земля"), 2011 рік;

"Щоденник Чорнобиля", 2012 рік;

"Голоси Чорнобиля", 2016 рік;

Серіал "Чорнобиль", 2019 рік;

"Чорнобильські бабусі", 2015 рік;

"Російський дятел", 2015 рік;

Огляд цих картин дивіться за посиланням.

Нагадаємо, раніше компанія HBO зняла 5-серійний серіал, який розповів про аварію на Чорнобильській АЕС в 1986 році, і про трьох людей, які займалися ліквідацією наслідків катастрофи. Це драматична інтерпретація реальних подій.

Валерія Легасова зіграв Джаред Харріс, фізика-ядерника Уляну Хомюк – Емілі Вотсон, Бориса Щербину – Стеллан Скарсгард.

Як тримати себе в руках, усвідомлюючи масштаби катастрофи; як боротися з брехнею держави, намагаючись мінімізувати наслідки аварії; як свідомо віддавати своє життя заради всього людства – у серіалі.

Проєкт HBO став найбільш рейтинговою в історії міністрічкою та отримав Золотий глобус.

Серіал "Чорнобиль" 2019: дивіться трейлер