Ключевая тема этого года – гибкость восприятия и действий. Перед человечеством стоят вызовы пандемии, цифровой глобализации, изменения климата, экономики и социальных отношений, поэтому организаторы предлагают найти возможности для их преодоления и посмотреть на позитивные аспекты.

К теме 74-й Каннский кинофестиваль-2021 обнародовал полную программу участников

Жюри фестиваля позитивного кино Киносарай 2021

Ирина Цилык, режиссер, писательница

Родилась в Киеве, закончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенко-Карого. Снимала короткометражные игровые фильмы, создала две документальные работы для киноальманаха "Невидимый батальон" о женщинах на войне (2017).

"Земля голубая, будто апельсин" – дебютная полнометражная документальная лента режиссера, которая получила награду за лучшую режиссуру на кинофестивале Sundance (2020), была представлена ​​в конкурсной программе Generation 14+ Берлинского международного кинофестиваля, а также получила более двух десятков других отличий различных кинофестивалей. Сейчас режиссер работает над игровой картиной "Камень. Ножницы. Граната". Кроме того, Ирина является автором восьми книг, изданных в Украине (поэзия, проза, детские издания).

"Земля голубая, будто апельсин" 2021: смотрите трейлер

Сергей Стеценко, кинооператор

Родился в г. Конотоп, учился в Институте кино и телевидения при Киевском национальном университете культуры и искусств.

Оператор таких картин:

"Майдан" Сергея Лозницы;

"Розы. Фильм-кабаре";

"Наши котики";

"Домашние игры" и др.

Лауреат Национальной премии Украины им. Тараса Шевченко за 2018 год в номинации "Киноискусство".

Читайте также 5 шедевров Оскар Шортс – 2021, которые скоро выйдут на большие экраны

Родион Шуб, режиссер-аниматор, владелец студии Ridni

За четыре года существования своей студии основное внимание всегда уделял художественным и социальным инициативам. Он проводит мастер-классы по стоп-моушну для детей и взрослых по Украине и миру, влюбляет людей в анимацию. В частности, провел масштабный проект "ReАнимация избирателей" для студентов ПТУ из небольших населенных пунктов, стал преподавателем и ментором в большом проекте при поддержке Украинского культурного фонда "Звезды на Земле", где учил анимации детей с особыми образовательными потребностями.

Создает рекламу, музыкальные видео, работает над графикой и анимационными титрами для полнометражных документальных и игровых фильмов (в частности, и для участника конкурса Docudays UA "Сказка о коньке").

"Звезды на Земле" 2021: смотрите трейлер

Мария Нестеренко, звукорежисер кино и анимации

Мария окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенко-Карого. По специальности – звукорежисер. Училась на курсах Berlinale Talents. Мария работает в игровом и документальном кино, а также создает звук в анимационных фильмах. Ее работы были отмечены призами на Каннском кинофестивале, HotDocs и многих других.

Работала над такими фильмами:

"Розы: Фильм-кабаре";

"Виктор_Робот";

"Пуповина";

"Магазин певчих птиц";

"Несокрушимая" и другие.

"Виктор_Робот" 2021: смотрите трейлер

Каждый член жюри проведет творческую встречу со зрителями и посетителями Киносарая. В частности: