Ключевая тема этого года – гибкость восприятия и действий. Перед человечеством стоят вызовы пандемии, цифровой глобализации, изменения климата, экономики и социальных отношений, поэтому организаторы предлагают найти возможности для их преодоления и посмотреть на позитивные аспекты.
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Жюри фестиваля позитивного кино Киносарай 2021
Ирина Цилык, режиссер, писательница
Родилась в Киеве, закончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенко-Карого. Снимала короткометражные игровые фильмы, создала две документальные работы для киноальманаха "Невидимый батальон" о женщинах на войне (2017).
"Земля голубая, будто апельсин" – дебютная полнометражная документальная лента режиссера, которая получила награду за лучшую режиссуру на кинофестивале Sundance (2020), была представлена в конкурсной программе Generation 14+ Берлинского международного кинофестиваля, а также получила более двух десятков других отличий различных кинофестивалей. Сейчас режиссер работает над игровой картиной "Камень. Ножницы. Граната". Кроме того, Ирина является автором восьми книг, изданных в Украине (поэзия, проза, детские издания).
"Земля голубая, будто апельсин" 2021: смотрите трейлер
Сергей Стеценко, кинооператор
Родился в г. Конотоп, учился в Институте кино и телевидения при Киевском национальном университете культуры и искусств.
Оператор таких картин:
- "Майдан" Сергея Лозницы;
- "Розы. Фильм-кабаре";
- "Наши котики";
- "Домашние игры" и др.
Лауреат Национальной премии Украины им. Тараса Шевченко за 2018 год в номинации "Киноискусство".
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Родион Шуб, режиссер-аниматор, владелец студии Ridni
За четыре года существования своей студии основное внимание всегда уделял художественным и социальным инициативам. Он проводит мастер-классы по стоп-моушну для детей и взрослых по Украине и миру, влюбляет людей в анимацию. В частности, провел масштабный проект "ReАнимация избирателей" для студентов ПТУ из небольших населенных пунктов, стал преподавателем и ментором в большом проекте при поддержке Украинского культурного фонда "Звезды на Земле", где учил анимации детей с особыми образовательными потребностями.
Создает рекламу, музыкальные видео, работает над графикой и анимационными титрами для полнометражных документальных и игровых фильмов (в частности, и для участника конкурса Docudays UA "Сказка о коньке").
"Звезды на Земле" 2021: смотрите трейлер
Мария Нестеренко, звукорежисер кино и анимации
Мария окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенко-Карого. По специальности – звукорежисер. Училась на курсах Berlinale Talents. Мария работает в игровом и документальном кино, а также создает звук в анимационных фильмах. Ее работы были отмечены призами на Каннском кинофестивале, HotDocs и многих других.
Работала над такими фильмами:
- "Розы: Фильм-кабаре";
- "Виктор_Робот";
- "Пуповина";
- "Магазин певчих птиц";
- "Несокрушимая" и другие.
"Виктор_Робот" 2021: смотрите трейлер
Каждый член жюри проведет творческую встречу со зрителями и посетителями Киносарая. В частности:
- Ирина Цилык расскажет "Чем живут украинские кинорежиссеры". Автор и режиссер поделится собственным опытом и покажет отрывки из различных фильмов, включая новую игровую полнометражную ленту "Камень. Ножницы. Граната" (рабочее название – "Я и Феликс"), что находится сейчас на стадии постпродакшна. Запланирована и Q&A. сессия;
- Аниматор Родион Шуб предлагает попрактиковаться в стоп-моушне и создать вместе анимацию в полевых условиях с помощью смартфона.