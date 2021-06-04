Ключова тема цього року – гнучкість сприйняття і дій. Перед людством постали виклики пандемії, цифрової глобалізації, зміни клімату, економіки та соціальних відносин, тому організатори пропонують знайти можливості для їх подолання та подивитися на позитивні аспекти.

До теми 74-ий Каннський кінофестиваль-2021 оприлюднив повну програму учасників

Журі фестивалю позитивного кіно Кіносарай 2021

Ірина Цілик, режисерка, письменниця

Народилася в Києві, закінчила Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого. Знімала короткометражні ігрові кінофільми, створила дві документальні роботи для кіноальманаху "Невидимий батальйон" про жінок на війні (2017).

"Земля блакитна, ніби апельсин" – дебютна повнометражна документальна стрічка режисерки, що здобула нагороду за найкращу режисуру на кінофестивалі Sundance (2020), була представлена у конкурсній програмі Generation 14+ Берлінського міжнародного кінофестивалю, а також отримала понад два десятки інших відзнак різних кінофестивалів світу. Зараз режисерка працює над ігровою картиною "Камінь. Ножиці. Граната". Крім того, Ірина є авторкою восьми книжок, виданих в Україні (поезія, проза, дитячі видання).

"Земля блакитна, ніби апельсин"2021: дивіться трейлер

Сергій Стеценко, кінооператор

Народився у м. Конотоп, навчався в Інституті кіно і телебачення при Київському національному університеті культури та мистецтв.

Оператор таких картин:

"Майдан" Сергія Лозниці;

"Рози. Фільм-кабаре";

"Наші котики";

"Домашні ігри" тощо.

Лауреат Національної премії України ім. Тараса Шевченка за 2018 рік у номінації "Кіномистецтво".

Читайте також 5 шедеврів Оскар Шортс – 2021, які скоро вийдуть на великі екрани

Родіон Шуб, режисер-аніматор, власник студії Ridni

За чотири роки існування своєї студії основну увагу завжди приділяв художнім і соціальним ініціативам. Він проводить майстер-класи зі стоп-моушну для дітей і дорослих по Україні та світу, закохує людей в анімацію. Зокрема, провів масштабний проєкт "ReАнімація виборців" для студентів ПТУ з невеликих населених пунктів, став викладачем і ментором у великому проєкті за підтримки Українського культурного фонду "Зірки на Землі", де навчав анімації дітей з особливими освітніми потребами.

Створює рекламу, музичні відео, працює над графікою й анімаційними титрами для повнометражних документальних та ігрових кінофільмів (зокрема, і для учасника цьогорічного конкурсу Docudays UA "Казка про коника").

"Зірки на Землі" 2021: дивіться трейлер

Марія Нестеренко, звукорежисерка кіно та анімації

Марія закінчила Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого. За спеціальністю – звукорежисерка. Навчалася на курсах Berlinale Talents. Марія працює в ігровому і документальному кіно, а також створює звук в анімаційних фільмах. Її роботи були відзначені призами на Каннському кінофестивалі, HotDocs і багатьох інших.

Працювала над такими фільмами:

"Рози: Фільм-кабаре";

"Віктор_Робот";

"Пуповина";

"Крамниця співочих пташок";

"Незламна" тощо.

"Віктор_Робот" 2021: дивіться трейлер

Кожен із членів журі проведе творчу зустріч із глядачами й відвідувачами Кіносараю. Зокрема: