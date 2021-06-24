Фестиваль позитивного кино "Киносарай" 2021 объявил программу

Фестиваль короткометражного позитивного кино "Киносарай", который состоится с 25 по 28 июня 2021 года на арт-хуторе Обирок на Черниговщине, объявил часть программы.

Стоит отметить, что еще с 28 июня на 25 годовщину Конституции Украины состоятся показы в городе Батурине. Ключевая тема в этом году – гибкость восприятия и действий. Об этом сообщает пресс-служба Kinosaray Film Festival.

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Программа фестиваля "Киносарай" 2021

Фильм-открытие – "Толока"

Откроет кинофестиваль фильм "Толока" режиссера Михаила Ильенко, классика украинского кино. Лента стала экранизацией баллады Тараса Шевченко "У тієї Катерини хата на помості...". В этом году "Толока" претендовала сразу на 9 премий Украинской киноакадемии Золотая Дзыга, картина победила в номинации "Лучший дизайн костюмов".

"Толока" 2020: смотрите трейлер к фильму

"Толока" – особый фильм для Обирка. Десять лет назад Михаил Ильенко представил его на хуторе еще на этапе производства, демонстрировал сцены со знаменитым актером, еще живым Виталием Линецким. Поэтому, по мнению организаторов, постоянным зрителям фестиваля и местным жителям будет особенно интересно увидеть готовый фильм.

Сюжет "Толоки" плотно пересекается с темой фестиваля – "Гибкость восприятия и действий". Кинопритча, которая соединила 14 различных отрывков истории Украины, показывает ее гибкость с одной стороны и устойчивость с другой.

"Толока" позволяет зрителям расширить границы восприятия и переосмыслить свое прошлое и будущее,

– рассказал программный директор кинофестиваля Николай Базаркин.

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7 конкурсных программ 9-го "Киносарая"

Программа международного игрового кино "Хрупкий апельсин";

"Хрупкий апельсин"; Программа украинского документального кино "Полынная плотность";

"Полынная плотность"; Программа международного документального кино "Баклажанный заговор";

"Баклажанный заговор"; Программа международного анимационного кино "Ванильная дерзость";

"Ванильная дерзость"; Программа фильмов об устойчивом развитии "Спаржевый лес";

"Спаржевый лес"; Программа украинского анимационного кино "Глубинный боярышник";

"Глубинный боярышник"; Программа украинского игрового кино "Имбирный легалайз".

Фильмы об устойчивом развитии

Во второй раз на фестивале представят категорию фильмов об устойчивом развитии. Это единственная в Украине специализированная эко-программа в рамках кинофестиваля, отдельные киноивенты с экотематикой пока не проводятся.

"Тема постоянства очень важна для организаторов фестиваля, так как сообщество художественного хутора Обирок сейчас активно развивается в этом направлении. Также Обирок несколько лет является членом Европейской и Всеукраинской сетей экопоселений (GEN). Хутор основан в 2007 году. С тех пор из заброшенного поселка он превратился в уникальное арт-пространство под открытым небом и принял более 10 000 гостей", – рассказывает директор Международного кинофестиваля "Киносарай", Диана Карпенко.



"Киносарай" состоится с 25 по 28 июня / Фото пресс-служба Kinosaray Film Festival

Внеконкурсные программы

Программа детского кино "Питахая мыслей";

Тревел Док "Аяваска путей";

Ретроспектива фильмов Дмитрия Козла "Обирччин очиток";

Программа короткометражных фильмов от кинофестваля Ji.hlava IDFF в Чехии "Волохата воло šка ";

"; Встреча с тревел-влогерами и дискуссия "Переменчивый карамболь".

Показы альманаха "Украинская новая волна"

Они будут проходить не только в кинотеатрах, но и в некогда старых, заброшенных просторах арт-хутора Обирок.

В альманах вошли украинские фильмы 2019 – 2020 годов:

"Суррогат" Станислава Сантимова;

"Бульмастиф" Анастасии Буковской;

"Спасите меня, доктор" Дмитрия Грешко;

"Двое" Владислава Витрива;

"Ковер" Натальи Киселевой;

"Прощай, Головин" Матью Гримар;

Показы в г. Батурин состоятся 28 июня в местном Доме культуры. Будет показана программа украинского игрового кино, детских фильмов и ленты-победители 9-го "Киносарая".