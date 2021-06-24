Варто зазначити, що ще з 28 червня на 25 річницю Конституції України відбудуться покази в місті Батурині. Ключова тема цього року — гнучкість сприйняття і дій. Про це повідомляє пресслужба Kinosaray Film Festival.

До теми Фестиваль позитивного кіно Кіносарай 2021 оголосив членів журі

Програма фестивалю "Кіносарай" 2021

Фільм-відкриття – "Толока"

Відкриє кінофестиваль фільм "Толока" режисера Михайла Іллєнка, класика українського кіно. Стрічка стала екранізацією балади Тараса Шевченка "У тієї Катерини хата на помості…". Цьогоріч "Толока" претендувала одразу на 9 премій Української кіноакадемії Золота Дзиґа, картина перемогла у номінації "Найкращий дизайн костюмів".

"Толока" 2020: дивіться трейлер до фільму

"Толока" – особливий фільм для Обирку. Десять років тому Михайло Іллєнко презентував його на хуторі ще на етапі виробництва, демонстрував сцени зі славнозвісним актором, ще живим Віталієм Лінецьким. Тож, на думку організаторів, постійним глядачам фестивалю та місцевим мешканцям буде особливо цікаво побачити готовий фільм.

Сюжет "Толоки" щільно перетинається з темою фестивалю – "Гнучкість сприйняття та дій". Кінопритча, яка поєднала 14 різних уривків історії України, показує її гнучкість з одного боку і стійкість з іншого.

"Толока" дає глядачам змогу розширити кордони сприйняття й переосмислити своє минуле та майбутнє,

– розповів програмний директор кінофестивалю Микола Базаркін.

Читайте також У Києві вдруге відбудеться "Кіновернісаж просто неба": програма літнього кінотеатру

7 конкурсних програм 9-го "Кіносараю"

Програма міжнародного ігрового кіно "Тендітний помаранч";

"Тендітний помаранч"; Програма українського документального кіно "Полинна щільність";

"Полинна щільність"; Програма міжнародного документального кіно "Баклажанова змова";

"Баклажанова змова"; Програма міжнародного анімаційного кіно "Ванільна зухвалість";

"Ванільна зухвалість"; Програма фільмів про сталий розвиток "Спаржевий ліс";

"Спаржевий ліс"; Програма українського анімаційного кіно "Глибинний глід";

"Глибинний глід"; Програма українського ігрового кіно "Імбирний лєгалайз".

Фільми про сталий розвиток

Удруге на фестивалі представлять категорію фільмів про сталий розвиток. Це єдина в Україні спеціалізована екопрограма в межах кінофестивалю, окремих кіноівентів з екотематикою наразі не проводиться.

"Тема сталості дуже важлива для організаторів фестивалю, адже спільнота мистецького хутора Обирок наразі активно розвивається в цьому напрямку. Також Обирок кілька років є членом Європейської та Всеукраїнської мереж екопоселень (GEN). Хутір засновано 2007 року. Відтоді зі занедбаного селища він перетворився на унікальний артпростір просто неба і прийняв понад 10 000 гостей", – розповідає директорка Міжнародного кінофестивалю "Кіносарай", Діана Карпенко.



"Кіносарай" з 25 по 28 червня / Фото пресслужба Kinosaray Film Festival

Позаконкурсні програми

Програма дитячого кіно "Пітахая думок";

Тревел Док "Аяваска шляхів";

Ретроспектива фільмів Дмитра Козла "Обирччин очиток";

Програма короткометражних фільмів від кінофествалю Ji.hlava IDFF у Чехії "Волохата воло šка";

Зустріч з тревел-влогерами та дискусія "Мінливий карамболь".

Покази альманаху "Українська нова хвиля"

Вони будуть проходити не лише в кінотеатрах, а й у колись старих, занедбаних просторах артхутіру Обирок.

До альманаху увійшли українські фільми 2019-2020 років, як-от:

"Сурогат" Станіслава Сантимова;

"Бульмастиф" Анастасії Буковської;

"Врятуйте мене, лікарю" Дмитра Грешко;

"Двоє" Владислава Вітрів;

"Килим" Наталі Кисельової;

"Прощавай, Головін" Мат’ю Ґрімар;

Покази у м. Батурин відбудуться 28 червня у місцевому будинку культури. Буде показано програму українського ігрового кіно, дитячих фільмів та стрічки-переможці 9-го "Кіносараю".