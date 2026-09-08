По данным Daily Mail, пара, возможно, поженилась в минувшие выходные. Как пишет издание, Фиби и Кэмерон отправились во Францию на выходные, а церемония якобы состоялась в Le Mas des Poiriers. Поместье расположено в Провансе, занимает более 65 акров и может принять до 250 гостей.



Поместье Le Mas des Poiriers / Фото Provencepoiriers

Сестра Фиби случайно показала детали

Пока сама актриса хранила молчание, ее младшая сестра Гетти поделилась в инстаграме фотографиями из поездки. На одном из кадров она позировала в темно-синем и белом платье в горошек с кружевом. К образу она добавила белую сумку Saint Laurent, а геолокацию указала как South of France. Никаких прямых упоминаний о свадьбе сестры Гетти не сделала. То есть официально – просто красивые фото из Франции. Неофициально – интернет уже все понял.

Фиби готовилась к свадьбе заранее

О том, что свадьба состоится в этом году, Дайневор говорила ранее, но подробности держала в секрете. В марте в интервью British Vogue актриса появилась на показе Louis Vuitton в белом наряде в греческом стиле. Тогда она намекнула, что наряд был своеобразной отсылкой к году ее свадьбы.

А о помолвке пары стало известно еще в мае 2024 года. На Met Gala Фиби появилась с кольцом с овальным бриллиантом, после чего стало ясно: роман перешел в серьезную фазу.

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Кто такой Кэмерон Фуллер



Фиби Дайневор и Кэмерон Фуллер / Фото Getty Imagine



Кэмерон Фуллер – американский актер и продюсер. Он снимался в сериалах "Последний корабль", "Тьма" и "Голдберги". Кстати, он тоже из киношной семьи. Его отец Брэд Фуллер – продюсер, среди работ которого франшизы "Тихое место" и "Сумрачная ночь".

Фиби и Кэмерон вместе с 2023 года, а уже в следующем году объявили о помолвке.

И сейчас в сети обсуждают возможную тайную свадьбу голливудской звезды.