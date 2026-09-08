За даними Daily Mail, пара могла одружитися минулими вихідними. Як пише видання, Фібі та Кемерон вирушили до Франції на вихідних, а церемонія нібито відбулася у Le Mas des Poiriers. Маєток розташований у Провансі, займає понад 65 акрів і може прийняти до 250 гостей.



Маєток Le Mas des Poiriers / Фото Provencepoiriers

Сестра Фібі випадково показала деталі

Поки сама акторка зберігала мовчання, її молодша сестра Гетті поділилася в Instagram фотографіями з поїздки. На одному з кадрів вона позувала у темно-синій та білій сукні в горошок із мереживом. До образу вона додала білу сумку Saint Laurent, а геолокацію поставила South of France. Жодних прямих згадок про весілля сестри Гетті не зробила. Тобто офіційно – просто красиві фото з Франції. Неофіційно – інтернет уже все зрозумів.

Фібі готувалася до весілля заздалегідь

Про те, що весілля відбудеться цього року, Дайневор говорила раніше, але подробиці у секреті. У березні в інтерв'ю British Vogue акторка з'явилася на показі Louis Vuitton у білому образі в грецькому стилі. Тоді вона натякнула, що вбрання було своєрідним відсиланням до року її весілля.

А заручини пари стали відомі ще у травні 2024 року. На Met Gala Фібі з'явилася з каблучкою з овальним діамантом, після чого стало зрозуміло: роман перейшов у серйозну фазу.

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Хто такий Кемерон Фуллер



Фібі Дайневор та Камерон Фуллер / Фото Getty Imagine



Камерон Фуллер – американський актор і продюсер. Він знімався у серіалах "Останній корабель", "Темрява" та "Голдберги". До речі, він теж із кіношної родини. Його батько Бред Фуллер – продюсер, серед робіт якого франшизи "Тихе місце" та "Судна ніч".

Фібі та Кемерон разом із 2023 року, а вже наступного року оголосили про заручини.

І зараз мережа обговорює можливе таємне весілля голлівудської зірки.



