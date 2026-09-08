Звезда сериала "Бриджертоны" могла тайно выйти замуж во Франции: что известно о свадьбе

Похоже, Фиби Дайневор больше не невеста. По крайней мере, именно об этом сейчас пишут британские СМИ. Актриса якобы вышла замуж за американского актера Кэмерона Фуллера на юге Франции.

По данным Daily Mail, пара, возможно, поженилась в минувшие выходные. Как пишет издание, Фиби и Кэмерон отправились во Францию на выходные, а церемония якобы состоялась в Le Mas des Poiriers. Поместье расположено в Провансе, занимает более 65 акров и может принять до 250 гостей.



Поместье Le Mas des Poiriers / Фото Provencepoiriers

Сестра Фиби случайно показала детали

Пока сама актриса хранила молчание, ее младшая сестра Гетти поделилась в инстаграме фотографиями из поездки. На одном из кадров она позировала в темно-синем и белом платье в горошек с кружевом. К образу она добавила белую сумку Saint Laurent, а геолокацию указала как South of France. Никаких прямых упоминаний о свадьбе сестры Гетти не сделала. То есть официально – просто красивые фото из Франции. Неофициально – интернет уже все понял.

Фиби готовилась к свадьбе заранее

О том, что свадьба состоится в этом году, Дайневор говорила ранее, но подробности держала в секрете. В марте в интервью British Vogue актриса появилась на показе Louis Vuitton в белом наряде в греческом стиле. Тогда она намекнула, что наряд был своеобразной отсылкой к году ее свадьбы.

А о помолвке пары стало известно еще в мае 2024 года. На Met Gala Фиби появилась с кольцом с овальным бриллиантом, после чего стало ясно: роман перешел в серьезную фазу.

Кто такой Кэмерон Фуллер



Фиби Дайневор и Кэмерон Фуллер / Фото Getty Imagine



Кэмерон Фуллер – американский актер и продюсер. Он снимался в сериалах "Последний корабль", "Тьма" и "Голдберги". Кстати, он тоже из киношной семьи. Его отец Брэд Фуллер – продюсер, среди работ которого франшизы "Тихое место" и "Сумрачная ночь".

Фиби и Кэмерон вместе с 2023 года, а уже в следующем году объявили о помолвке.

И сейчас в сети обсуждают возможную тайную свадьбу голливудской звезды.