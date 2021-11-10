Номинанты недавно были объявлены на Севильском фестивале европейского кино в Испании. Лента "Бабий Яр. Контекст" состоит из 24 эпизодов, смонтированных из архивных материалов.

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Также за награду киноакадемии в категории Европейский документальный фильм будут соревноваться еще 4 фильма:

  • "Мистер Бахман и его класс" (Mr. Bachmann and His Class), Германия;
  • "Беги" (Flugt), Дания, Франция, Швеция, Норвегия;
  • "Укрощение сада" (Taming the garden), Швейцария, Германия, Грузия;
  • "Самый красивый мальчик в мире" (The most beautiful boy in the world watch online), Швеция.

European Film Awards вручается за величайшие достижения европейского кино. Награждение победителей 34-й премии Европейской киноакадемии состоится 11 декабря в Берлине.

Что известно о фильме "Бабий Яр. Контекст"

  • Лента состоит из 24 эпизодов, смонтированных из архивных материалов. Некоторые материалы фильма "Бабий Яр Контекст" можно посмотреть на официальном канале Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" (Babi Yar Holocaust Memorial Center) в ютубе;
  • Фильм рассказывает о массовых убийствах евреев в оккупированном нацистами Киеве в сентябре 1941 года и о последствиях этой трагедии;
  • Мировая премьера фильма состоялась в рамках программы "Специальные показы" Каннского кинофестиваля;
  • В июле 2021 года фильм получил премию "Золотой глаз" на Каннском фестивале, разделив первое место с документальной работой индийского режиссера.

"Бабий Яр. Контекст" 2021: смотрите отрывок из фильма