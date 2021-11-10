По сюжету "Носорог" будет рассказывать о 1990-х годах, когда в Украине произошел переход от Советского Союза к независимости. На фоне этих бурных времен изображается история бывшего бандита, который вспоминает всю свою жизнь и понимает, что все события в ней были не случайными. Олег Сенцов говорит, что лента не о бандитах, а об украинской истории.
Если вы пропустили У нас война с Россией, но начиналось все с 90-х, – откровенное интервью с героем фильма Сенцова
Фильм точно не про веселые 1990-е и бандитскую романтику, и там нет хороших ребят, кроме разве что детей. Начинается все с 1983 года, с детства героя, то есть распад СССР и все последующее там изображено как эпоха, которая нас всех изменила. Я не кинокритик и не буду оценивать, но, по моему мнению, фильм удался,
– признался Олег Сенцов.
Когда фильм покажут в Украине
Олег Сенцов рассказал, что премьера состоится в феврале. Затем его покажут на телевидении и на платных ресурсах. Когда лента появится в виртуальном доступе – пока неизвестно.
Актерский состав
В фильме сыграли более 800 человек, большинство – непрофессиональные актеры из Кривого Рога. Среди профессиональных:
- Сергей Филимонов;
- Евгений Черников;
- Евгений Григорьев;
- Алина Зевакова.
Кстати Главное, чтобы не "ватник", – Сенцов о главном актере фильма "Носорог"
Реакция зрителей
Мировая премьера фильма состоялась 10 сентября на Венецианском кинофестивале в рамках программы "Горизонты". По словам режиссера, зрители его восприняли полярно – одни в восторге, другие не хотят это смотреть.
Зрители делятся на две части: есть те, кто не воспринимает фильм, – мол, это такое жестокое кино, мы это не хотим смотреть. Другие, наоборот, – в восторге. Полярность очень сильная. И чтобы понять, как восприняла фильм аудитория, мне как режиссеру нужна большая выборка. Сейчас не так много людей его увидели,
– поделился Олег Сенцов.
Однако, украинские поклонники творчества Сенцова с нетерпением ожидают новый фильм:
- "Выглядит бомбезно! Я жду посмотреть в кино"
- "Жду с нетерпением на выход"
- "Достойно!"
- "Хочу уже посмотреть!"
- "Трейлер хороший. Сюжеты и музыкальное сопровождение – тонкая работа. Надо посмотреть"
- "Не знаю, качественным ли будет сюжет, но музыка в трейлере удачная. Ждем"
- "Вот такой должен быть трейлер фильма... Уже интересно, что собой представляет фильм"
- "Еще не видел ни одного фильма Сенцова, но это и я бы посмотрел"
- "Выглядит, как мрачная версия "Дикого поля". Посмотрим, справился ли Сенцов"
- "Ожидаем в кино!"
- "Очень многообещающий!"
- "Очень эмоционально! Успехов вам, Олег! Вы заслужили того, чтобы вас смотрели и чтобы вас поняли!"
- "Так держать! Украинский кинематограф в массы!"
- "Можем снимать качественно, когда хотим. Спасибо, господин Олег"
"Носорог" 2022: смотрите трейлер к фильму онлайн