По сюжету "Носорог" будет рассказывать о 1990-х годах, когда в Украине произошел переход от Советского Союза к независимости. На фоне этих бурных времен изображается история бывшего бандита, который вспоминает всю свою жизнь и понимает, что все события в ней были не случайными. Олег Сенцов говорит, что лента не о бандитах, а об украинской истории.

Если вы пропустили У нас война с Россией, но начиналось все с 90-х, – откровенное интервью с героем фильма Сенцова

Фильм точно не про веселые 1990-е и бандитскую романтику, и там нет хороших ребят, кроме разве что детей. Начинается все с 1983 года, с детства героя, то есть распад СССР и все последующее там изображено как эпоха, которая нас всех изменила. Я не кинокритик и не буду оценивать, но, по моему мнению, фильм удался,

– признался Олег Сенцов.

Когда фильм покажут в Украине

Олег Сенцов рассказал, что премьера состоится в феврале. Затем его покажут на телевидении и на платных ресурсах. Когда лента появится в виртуальном доступе – пока неизвестно.

Актерский состав

В фильме сыграли более 800 человек, большинство – непрофессиональные актеры из Кривого Рога. Среди профессиональных:

Сергей Филимонов;

Евгений Черников;

Евгений Григорьев;

Алина Зевакова.

Интересно. В 2013 году фильм выиграл на питчинге в Госкино и получил государственное финансирование в почти 4 миллиона гривен. В 2014 году состоялось незаконное заключение режиссера ленты Олега Сенцова в России и производство фильма так и не было завершено. Вернулись к картине в 2020 году. Проект Сенцова "Носорог" получил финансовую поддержку от фонда EURIMAGES на сумму 270 тысяч евро. Съемочный процесс стартовал в конце сентября 2020 года.

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Реакция зрителей

Мировая премьера фильма состоялась 10 сентября на Венецианском кинофестивале в рамках программы "Горизонты". По словам режиссера, зрители его восприняли полярно – одни в восторге, другие не хотят это смотреть.

Зрители делятся на две части: есть те, кто не воспринимает фильм, – мол, это такое жестокое кино, мы это не хотим смотреть. Другие, наоборот, – в восторге. Полярность очень сильная. И чтобы понять, как восприняла фильм аудитория, мне как режиссеру нужна большая выборка. Сейчас не так много людей его увидели,

– поделился Олег Сенцов.

Однако, украинские поклонники творчества Сенцова с нетерпением ожидают новый фильм:

"Выглядит бомбезно! Я жду посмотреть в кино"

"Жду с нетерпением на выход"

"Достойно!"

"Хочу уже посмотреть!"

"Трейлер хороший. Сюжеты и музыкальное сопровождение – тонкая работа. Надо посмотреть"

"Не знаю, качественным ли будет сюжет, но музыка в трейлере удачная. Ждем"

"Вот такой должен быть трейлер фильма... Уже интересно, что собой представляет фильм"

"Еще не видел ни одного фильма Сенцова, но это и я бы посмотрел"

"Выглядит, как мрачная версия "Дикого поля". Посмотрим, справился ли Сенцов"

"Ожидаем в кино!"

"Очень многообещающий!"

"Очень эмоционально! Успехов вам, Олег! Вы заслужили того, чтобы вас смотрели и чтобы вас поняли!"

"Так держать! Украинский кинематограф в массы!"

"Можем снимать качественно, когда хотим. Спасибо, господин Олег"

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