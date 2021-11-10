За сюжетом "Носоріг" розповідатиме про 1990-ті роки, коли відбувся перехід від Радянського Союзу до демократичної держави. На тлі цих буремних часів змальовується історія колишнього бандита, який пригадує все своє життя та розуміє, що всі події в ньому були не випадковими. Олег Сенцов каже, що стрічка не про бандитів, а про українську історію.

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Фільм точно не про веселі 1990-ті й бандитську романтику, і там немає хороших хлопців, окрім хіба що дітей. Починається все з 1983 року, з дитинства героя, тобто розпад СРСР і все по тому там зображено, як епоха, яка нас усіх змінила. Я не кінокритик і не оцінюватиму, але, на мою думку, фільм удався,

– зізнався Олег Сенцов.

Коли фільм покажуть в Україні

Олег Сенцов дав інтерв’ю українському ЗМІ "Укрінформ" і розказав, що прем’єра відбудеться в лютому. Потім його покажуть на телебаченні та платних ресурсах. Коли стрічка з’явиться у віртуальному доступі – наразі невідомо.

Акторський склад

У фільмі зіграли понад 800 людей, більшість – непрофесійні актори з Кривого Рогу. Серед професійних:

Сергій Філімонов;

Євген Черников;

Євген Григор'єв;

Аліна Зевакова.

Цікаво. У 2013 році фільм виграв на пітчингу в Держкіно й отримав державне фінансування в майже 4 мільйони гривень. У 2014 році відбулося незаконне ув'язнення режисера стрічки Олега Сенцова в Росії й виробництво фільму так і не було завершено. Повернулися до картини у 2020 році. Проєкт Сенцова "Носоріг" отримав фінансове підтримання від фонду EURIMAGES на суму 270 тисяч євро. Знімальний процес стартував наприкінці вересня 2020 року.

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Реакція глядачів

Світова прем'єра фільму відбулася 10 вересня на Венеційському кінофестивалі у рамках програми "Горизонти". За словами режисера, глядачі його сприйняли полярно – одні в захваті, інші не хочуть таке дивитися.

Глядачі діляться на дві частини: є ті, хто не сприймає фільм, – мовляв, це таке жорстоке кіно, ми це не хочемо дивитися. Інші, навпаки, – у захваті. Полярність дуже сильна. І щоб зрозуміти, як сприйняла фільм аудиторія, мені як режисеру потрібна більша вибірка. Наразі не так багато людей його побачили,

– поділився Олег Сенцов.

Однак, українські шанувальники творчості Сенцова з нетерпінням очікують на новий фільм:

"Виглядає бомбезно! Я чекаю подивитись в кіно"

"Чекаю з нетерпінням на вихід"

"Достойно!"

"Хочу вже подивитися!"

"Трейлер хороший. Сюжети та музичний супровід – тонка робота. Треба подивитися"

"Не знаю, чи якісним буде сюжет, але музика у трейлері вдала. Чекаємо"

"О такий має бути трейлер фільму.... Вже цікаво, що собою представляє кінофільм"

"Ще не бачив жодного фільму Сенцова, але це і я б глянув"

"Виглядає, як похмура версія "Дикого поля". Подивимось, чи Сенцов впорався"

"Очікуємо в кіно!"

"Дуже багатообіцяльний!"

"Дуже емоційно! Успіхів вам, Олеже! Ви заслужили того, щоби вас дивились і щоб вас зрозуміли!"

"Так тримати! Український кінематограф в маси!"

"Можемо знімати якісно, коли хочемо. Дякую, пане Олеже"

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