Фильм "Бабий Яр. Контекст" Сергея Лозницы номинирован на премию Европейской киноакадемии
Источник:Фейсбук Госкино
Фильм украинского режиссера Сергея Лозницы "Бабий Яр. Контекст", снятый при поддержке Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр", номинирован на премию Европейской киноакадемии – European Film Awards в категории European Documentary.
Номинанты недавно были объявлены на Севильском фестивале европейского кино в Испании. Лента "Бабий Яр. Контекст" состоит из 24 эпизодов, смонтированных из архивных материалов.
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Также за награду киноакадемии в категории Европейский документальный фильм будут соревноваться еще 4 фильма:
- "Мистер Бахман и его класс" (Mr. Bachmann and His Class), Германия;
- "Беги" (Flugt), Дания, Франция, Швеция, Норвегия;
- "Укрощение сада" (Taming the garden), Швейцария, Германия, Грузия;
- "Самый красивый мальчик в мире" (The most beautiful boy in the world watch online), Швеция.
European Film Awards вручается за величайшие достижения европейского кино. Награждение победителей 34-й премии Европейской киноакадемии состоится 11 декабря в Берлине.
Что известно о фильме "Бабий Яр. Контекст"
- Лента состоит из 24 эпизодов, смонтированных из архивных материалов. Некоторые материалы фильма "Бабий Яр Контекст" можно посмотреть на официальном канале Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" (Babi Yar Holocaust Memorial Center) в ютубе;
- Фильм рассказывает о массовых убийствах евреев в оккупированном нацистами Киеве в сентябре 1941 года и о последствиях этой трагедии;
- Мировая премьера фильма состоялась в рамках программы "Специальные показы" Каннского кинофестиваля;
- В июле 2021 года фильм получил премию "Золотой глаз" на Каннском фестивале, разделив первое место с документальной работой индийского режиссера.
"Бабий Яр. Контекст" 2021: смотрите отрывок из фильма