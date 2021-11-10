Фильм "Бабий Яр. Контекст" Сергея Лозницы номинирован на премию Европейской киноакадемии

Фильм украинского режиссера Сергея Лозницы "Бабий Яр. Контекст", снятый при поддержке Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр", номинирован на премию Европейской киноакадемии – European Film Awards в категории European Documentary.

Номинанты недавно были объявлены на Севильском фестивале европейского кино в Испании. Лента "Бабий Яр. Контекст" состоит из 24 эпизодов, смонтированных из архивных материалов.

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Также за награду киноакадемии в категории Европейский документальный фильм будут соревноваться еще 4 фильма:

"Мистер Бахман и его класс" (Mr. Bachmann and His Class), Германия;

(Mr. Bachmann and His Class), Германия; "Беги" (Flugt), Дания, Франция, Швеция, Норвегия;

(Flugt), Дания, Франция, Швеция, Норвегия; "Укрощение сада" (Taming the garden), Швейцария, Германия, Грузия;

(Taming the garden), Швейцария, Германия, Грузия; "Самый красивый мальчик в мире" (The most beautiful boy in the world watch online), Швеция.

European Film Awards вручается за величайшие достижения европейского кино. Награждение победителей 34-й премии Европейской киноакадемии состоится 11 декабря в Берлине.

Что известно о фильме "Бабий Яр. Контекст"

Лента состоит из 24 эпизодов, смонтированных из архивных материалов. Некоторые материалы фильма "Бабий Яр Контекст" можно посмотреть на официальном канале Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" (Babi Yar Holocaust Memorial Center) в ютубе;

Фильм рассказывает о массовых убийствах евреев в оккупированном нацистами Киеве в сентябре 1941 года и о последствиях этой трагедии;

Мировая премьера фильма состоялась в рамках программы "Специальные показы" Каннского кинофестиваля;

В июле 2021 года фильм получил премию "Золотой глаз" на Каннском фестивале, разделив первое место с документальной работой индийского режиссера.

"Бабий Яр. Контекст" 2021: смотрите отрывок из фильма