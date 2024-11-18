Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на facebook кинофестиваля. Лента получила престижную награду OKO Jury Grand Prize в категории полнометражных фильмов.

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Фильм "БожеВильны" победил на престижном кинофестивале в Болгарии: что известно

Кинофестиваль проходил в Софии с 8 по 15 ноября 2024 года и стал второй частью пятого фестиваля. В этом году фестиваль стал совместным проектом Украины и Болгарии, а первая часть мероприятия состоялась в Болграде с 8 по 15 сентября. Фестиваль привлек внимание зрителей и критиков своей уникальной программой, сосредоточенной на этнографическом и культурном кино, а также освещении социально значимых тем.

Историческая драма-триллер "БожеВильны" рассказывает об одной из самых трагических страниц советской истории – карательной психиатрии. События фильма разворачиваются в 1970-х годах, когда в СССР активно использовали психиатрические учреждения для преследования политических оппонентов. В центре сюжета – молодой парень Андрей Довженко, который из-за своего пристрастия к западной музыке, запрещенной в СССР, оказывается в специализированной психиатрической больнице.

Андрею придется сделать трудный выбор: будет ли он сотрудничать с КГБ, чтобы вернуться к семье, или останется верным своим принципам и выступит за правду, раскрывая судьбу тех, кто стал жертвами карательной психиатрии – диссидентов, которых власть безжалостно уничтожала, используя медицинские учреждения как инструмент репрессий.

"БожеВильные": смотрите онлайн трейлер фильма

Фильм Тарасова не только исследует трагические моменты советской истории, но и ставит важные вопросы о свободе, ответственности и моральном выборе в сложные времена. Лента "БожеВильни" получила высокую оценку международного жюри, которое отметило мощную актерскую игру, глубину темы и мастерство режиссера в передаче сложных социальных и психологических процессов.