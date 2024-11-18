Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на facebook кінофестивалю. Стрічка отримала престижну нагороду OKO Jury Grand Prize у категорії повнометражних фільмів.

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Фільм "БожеВільні" переміг на престижному кінофестивалі у Болгарії: що відомо

Кінофестиваль проходив у Софії з 8 по 15 листопада 2024 року і став другою частиною п'ятого фестивалю. Цього року фестиваль став спільним проєктом України та Болгарії, а перша частина заходу відбулася в Болграді з 8 по 15 вересня. Фестиваль привернув увагу глядачів і критиків своєю унікальною програмою, що зосереджена на етнографічному та культурному кіно, а також висвітленні соціально значущих тем.

Історична драма-трилер "БожеВільні" розповідає про одну з найбільш трагічних сторінок радянської історії – каральну психіатрію. Події фільму розгортаються в 1970-х роках, коли в СРСР активно використовували психіатричні установи для переслідування політичних опонентів. У центрі сюжету – молодий хлопець Андрій Довженко, який через свою пристрасть до західної музики, забороненої в СРСР, опиняється в спеціалізованій психіатричній лікарні.

Андрію доведеться зробити важкий вибір: чи буде він співпрацювати з КДБ, щоб повернутися до родини, чи залишиться вірним своїм принципам і виступить за правду, розкриваючи долю тих, хто став жертвами каральної психіатрії – дисидентів, яких влада безжально знищувала, використовуючи медичні заклади як інструмент репресій.

"БожеВільні": дивіться онлайн трейлер фільму

Фільм Тарасова не лише досліджує трагічні моменти радянської історії, а й ставить важливі питання про свободу, відповідальність та моральний вибір у складні часи. Стрічка "БожеВільні" отримала високу оцінку міжнародної журі, яке відзначило потужну акторську гру, глибину теми та майстерність режисера у переданні складних соціальних і психологічних процесів.