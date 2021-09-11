Фильм "Цензорка" украинского сценариста получил награду на 78-м Венецианском кинофестивале

Фильм "Цензорка" (107 mothers) словацкого режиссера Петера Керекеша, который был создан в сотрудничестве с Украиной получил на 78-м Венецианском кинофестивале приз за лучший сценарий. Сценарий фильма написал Иван Остроховский. О чем рассказывает картина – читайте на Кино 24.

Вечером 11 сентября 2021 года на итальянском острове Лидо состоялась торжественная церемония закрытия 78-го Венецианского кинофестиваля. Среди лауреатов фестиваля в программе "Горизонты" оказалась картина, созданная в копродукции с Украиной и словацким режиссером Петером Керекеша.

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В программе "Горизонты" был представлен еще один украинский фильм – Олега Сенцова "Носорог" о тяжелых и непростых 90-х.

"Цензорка" получила приз за лучший сценарий

Сюжет фильма рассказывает историю о женщине по имени Люба, которая находится на заключении в одесской тюрьме за убийство своего неверного мужа. У Любы есть маленький сын. По правилам и закону Люба может находиться со своим сыном рядом до тех пор, как ему исполнится 3 года. После этого каждая заключенная мама должна выбрать детский дом для своего ребенка. Люба готовится к этому моменту всей душой и хочет, чтобы он как можно дольше не осуществился. Она видит, как женщины каждый день прощаются со своими детьми. И каждую разлуку переживает как свою собственную.

Кстати, фильм снят на русском языке. Интересно, что в картине задействованы непрофессиональные актеры в ряде главных ролей.

"Цензорка" 2021: смотрите трейлер фильма

На торжественном вручении премии Венецианского фестиваля награду получили режиссер Петер Керекеш и сценарист картины Иван Остроховский.



Иван Остроховский и Петер Керекеш на Венецианском кинофестивале 2021 / Фото с инстаграма фестиваля