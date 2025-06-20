Церемония награждения состоялась в Grimaldi Forum Monaco с участием принца Альберта и принцессы Шарлен. Режиссер ленты Евгений Афинеевский уже поделился своими впечатлениями от полученных наград. Сообщает Кино 24 со ссылкой на RFI на украинском.

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Так, фильм "Дети в огне" получил приз от организации AMADE и специальную награду жюри конкурса.

Мы получили первую награду церемонии, основанную принцессой Грейс, мамой принца Альберта, а также последний приз – специальную награду жюри. Для меня это огромная честь забрать сразу два главных приза из Монако,

– отметил Афинеевский.

Команда фестиваля подчеркнула, что фильм "Дети в огне" не является просто хроникой военных ужасов, а является своеобразной данью несокрушимому духу детей, пострадавших в результате войны.

"Дети в огне" получил две почетные награды на телефестивале в Монако: смотрите видео онлайн

Что известно о фильме "Дети в огне"

Лента создана режиссером Евгением Афинеевским, который уже получил международное признание за работы об Украине, в частности за фильмы "Зима в огне" и "Свобода в огне".

"Дети в огне" фокусируются на историях маленьких украинцев, которые пережили ракетные обстрелы, депортации, ранения, но сохранили веру и силу духа. Этот документальный проект посвящен всем детям мира, ставших жертвами войны, насилия и терроризма, напоминая о том, что за каждой статистикой стоит реальная детская судьба.