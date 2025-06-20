Церемонія нагородження відбулася у Grimaldi Forum Monaco за участі принца Альберта та принцеси Шарлен. Режисер стрічки Євгеній Афінеєвський вже поділився своїми враженнями від отриманих відзнак. Повідомляє Кіно 24 з посиланням на RFI Українською.

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Так, фільм "Діти у вогні" здобув приз від організації AMADE та спеціальну відзнаку журі конкурсу.

Ми отримали найпершу нагороду церемонії, засновану принцесою Грейс, мамою принца Альберта, а також останній приз – спеціальну відзнаку журі. Для мене це величезна честь забрати одразу два найголовніші призи з Монако,

– зазначив Афінеєвський.

Команда фестивалю підкреслила, що фільм "Діти у вогні" не є просто хронікою воєнних жахіть, а є своєрідною даниною незламному духу дітей, які постраждали внаслідок війни.

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Що відомо про фільм "Діти у вогні"

Стрічка створена режисером Євгенієм Афінеєвським, який вже здобув міжнародне визнання за роботи про Україну, зокрема за фільми "Зима у вогні" та "Свобода у вогні".

"Діти у вогні" фокусуються на історіях маленьких українців, які пережили ракетні обстріли, депортації, поранення, але зберегли віру та силу духу. Цей документальний проєкт присвячений усім дітям світу, що стали жертвами війни, насильства і тероризму, нагадуючи про те, що за кожною статистикою стоїть реальна дитяча доля.