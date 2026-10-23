Украинский документальный фильм вошел в конкурсную программу одного из самых известных кинофестивалей Европы

Как сообщает Государственное агентство Украины по вопросам кино, украинский документальный фильм был отобран в Балтийский конкурс документального кино в рамках 30-го Таллиннского международного кинофестиваля "Темные ночи" (PÖFF). Сам кинофестиваль пройдет с 6 по 22 ноября 2026 года в Эстонии.

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Украинский фильм будет бороться за победу на международном кинофестивале

Мировая премьера фильма состоялась на Международном кинофестивале в Карловых Варах. Впоследствии проект получил две весомые награды на Одесском международном кинофестивале – Гран-при и награду как лучший полнометражный документальный фильм.

В основе сюжета картины TO DIE TO LIVE – история о 12 годах борьбы, потерь и поиска пути к гражданской жизни. Фильм снят в копродукции Украины, Латвии и Словакии командой Вавилон'13.

Украинский фильм TO DIE TO LIVE покажут в Эстонии / Фото с сайта Госкино Украины

В центре повествования оказались трое украинских добровольцев, которые с оружием в руках встали на защиту Украины еще в 2014 году. Вернувшись с фронта, они пытались найти свое место в мирной жизни. Однако полномасштабное российское вторжение вновь заставило бойцов сражаться с врагом.

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Для меня особенно важно, что эту историю увидит именно балтийский зритель. Нас объединяет общее историческое прошлое, стремление к свободе и независимости– отметила режиссер Юлия Гонтарук.

Участие фильма в международном фестивале такого уровня – это еще одна важная возможность рассказать миру правду о борьбе, стойкости и силе духа украинского народа.

Кстати, короткометражный фильм "Тишина" режиссера Павла Шпегуна получил новую награду Венецианского кинофестиваля. Это особенно важно, ведь награду в этом году вручили впервые, а ее первым лауреатом стала именно украинская картина.