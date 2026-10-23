Український документальний фільм увійшов до конкурсу одного з найвідоміших кінофестивалів Європи

Як повідомляє Державне агентство України з питань кіно, українську документальну стрічку відібрали до Балтійського конкурсу документального кіно 30-го Талліннського міжнародного кінофестивалю "Темні ночі" (PÖFF). Сам кінофестиваль проходитиме з 6 по 22 листопада 2026 року в Естонії.

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Український фільм змагатиметься за перемогу на міжнародному кінофестивалі

Світова прем'єра фільму відбулася на Міжнародному кінофестивалі у Карлових Варах. Згодом проєкт здобув дві вагомі нагороди на Одеському міжнародному кінофестивалі – Гран-прі та відзнаку як найкращий повнометражний документальний фільм.

В основі сюжету стрічки TO DIE TO LIVE – історія про 12 років боротьби, втрат і пошуку шляху до цивільного життя. Кінокартинка створена у копродукції України, Латвії та Словаччини командою Вавилон'13.

Український фільм TO DIE TO LIVE покажуть в Естонії / Фото з сайту Держкіно України

У центрі розповіді опинилися троє українських добровольців, які зі зброєю в руках стали на захист України ще у 2014 році. Повернувшись з фронту, вони намагалися знайти власне місце у мирному житті. Однак повномасштабне російське вторгнення знову змусило бійців боротися з ворогом.

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Для мене особливо важливо, що цю історію побачить саме балтійський глядач. Нас об'єднує спільне історичне минуле, прагнення до свободи та незалежності– зауважила режисерка Юлія Гонтарук.

Участь стрічки у міжнародному фестивалі такого рівня – це ще одна важлива можливість розповісти світові правду про боротьбу, стійкість та силу духу українського народу.

До речі, короткометражний фільм "Тиша" режисера Павла Шпегуна отримав нову нагороду Венеційського кінофестивалю. Це особливо важливо, адже відзнаку цьогоріч вручили вперше, а її першим лауреатом стала саме українська стрічка.