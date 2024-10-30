Офис Президента рекомендует кинотеатрам показать фильм Алана Бадоева

Офис президента Украины обратился с рекомендацией к кинотеатрам показывать фильм Алана Бадоева "Долгие сутки". Это произойдет в рамках мероприятий, которые организуют к тысячному дню от начала вторжения, который пройдет 19 ноября.

Соответствующее письмо уже направлено руководителям областей, которые получили задание организовать показы ленты в местных кинотеатрах.

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Офис президента разослал рекомендацию кинотеатрам показать фильм Алана Бадоева

Офис президента Украины обратился с рекомендацией обеспечить показ документальных фильмов, снятых во время войны, которые стали лауреатами фестиваля документальных фильмов "Cinema for Victory" – 2024. В частности, ленту Алана Бадоева "Долгие сутки", которая стала победителем кинофестиваля.



Офис президента разослал рекомендацию кинотеатрам / Коллаж Кино 24

Что известно о фильме "Долгие сутки"

Это документальная лента, построенную на 200 часах видеозаписей, сделанных украинцами на смартфоны во время полномасштабного вторжения России, которое началось 24 февраля 2022 года.

Фильм служит "капсулой времени", фиксирующей реалии большой войны и показывает действия России глазами тех, кто их пережил.

"Долгие сутки": смотрите трейлер онлайн