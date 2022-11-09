В Венеции Брендана Фрейзера переполняли эмоции, а зрители аплодировали шесть минут. Каким получился трейлер, и подробнее о ленте – читайте ниже.

Вас может заинтересовать "Гостренько": вышел украинский трейлер детектива Райана Джонсона "Ножи наголо 2"

"Кит": сюжет и трейлер

В "Ките" Фрейзер играет человека, страдающего тяжелым ожирением, но вовсю пытается сохранить отношения со своей 17-летней дочерью, которую играет звезда сериала "Странные чудеса" Седи Синк. В актерский состав второго плана также входят Хонг Чау, Саманта Мортон и Тай Симпкинс. Фильм основан на одноименной пьесе Сэмюэля Хантера.

Чтобы сыграть главного героя в фильме, Фрейзер носил прибавляемый в весе костюм-протез. Актер проводил целых шесть часов в кресле гримера каждый день, чтобы полностью превратиться в персонажа. В интервью перед венецианской премьерой фильма, Фрейзер поделился, что его искусственный костюм был "громоздким и не совсем удобным", добавив: "Торс был почти как рубашка с рукавами, которые были отшлифованы вручную, чтобы выглядеть идентично, как человеческая кожа, вплоть до выбитых вручную волос". В обзоре "Кита" кинокритик Variety назвал игру Фрейзера трогательной и насыщенной.

В коротком ролике, как видим, показали всего несколько кадров из фильма, а сам актер Фрейзер в гриме появился только с одного эмоционального ракурса.

"Кит" 2022: смотрите трейлер онлайн

В кинотеатрах фильм будет показан в декабре 2022 года.