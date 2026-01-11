Когда вокруг так много жестокости: светлый фильм, после которого хочется жить

В последнее время в мире все больше жестокости. Иногда кажется, что среди всей этой темноты люди потеряли человечность и доброту. Когда задумываемся над этим, хочется верить, что это не так.

Именно в такие моменты ищем для просмотра какие-то светлые фильмы, которые греют душу, после которых хочется жить. Один из таких порекомендуем далее в материале 24 Канала.

Какой фильм возвращает веру в добро?

Премьера этой ленты состоялась в 2019 году и до сих пор этот фильм обожают пересматривать во всем мире. Если вы потеряли веру в добро, человечность, хочется чего-то светлого – посмотрите фильм "Зеленая книга". Это история, основанная на реальной дружбе. Простой вышибала становится водителем в туре одного из лучших джазовых пианистов мира – афроамериканца – по югу США, где царят расистские взгляды. В поездке они используют "Зеленую книгу", которая содержит информацию о безопасных местах для темнокожих людей. Оба героя в этом путешествии посмотрят на мир по-другому, это совместное путешествие точно изменит жизнь каждого.

Какие еще светлые фильмы посмотреть?