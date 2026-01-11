Укр Рус
11 января, 22:50
Когда вокруг так много жестокости: светлый фильм, после которого хочется жить

Кристина Кобак
Основные тезисы
  • Фильм "Зеленая книга" основан на реальной истории дружбы между вышибалой и известным джазовым пианистом-афроамериканцем.
  • Действие происходит во время тура по югу США, где герои пользуются "Зеленой книгой" для безопасности и меняют свою жизнь.

В последнее время в мире все больше жестокости. Иногда кажется, что среди всей этой темноты люди потеряли человечность и доброту. Когда задумываемся над этим, хочется верить, что это не так.

Именно в такие моменты ищем для просмотра какие-то светлые фильмы, которые греют душу, после которых хочется жить. Один из таких порекомендуем далее в материале 24 Канала.

Какой фильм возвращает веру в добро?

Премьера этой ленты состоялась в 2019 году и до сих пор этот фильм обожают пересматривать во всем мире. Если вы потеряли веру в добро, человечность, хочется чего-то светлого – посмотрите фильм "Зеленая книга". Это история, основанная на реальной дружбе. Простой вышибала становится водителем в туре одного из лучших джазовых пианистов мира – афроамериканца – по югу США, где царят расистские взгляды. В поездке они используют "Зеленую книгу", которая содержит информацию о безопасных местах для темнокожих людей. Оба героя в этом путешествии посмотрят на мир по-другому, это совместное путешествие точно изменит жизнь каждого.

"Зеленая книга": смотрите онлайн трейлер фильма

Какие еще светлые фильмы посмотреть?

  • Среди украинских фильмов в это зимнее время советуем посмотреть "Поезд в 31 декабря" и "Поезд к Рождеству", возвращающие веру в чудо.

  • Если ищете что-то интересное среди культовых лент, обратите внимание на "Форреста Гампа". Это всемирный феномен 1994 года, который хочется постоянно пересматривать и во время каждого просмотра находим для себя что-то новое.

  • Также стоит вашего внимания "1+1" – жизнеутверждающий, остроумный, веселый фильм, в котором есть смесь драмы и комедии в истории двух непохожих друзей.