Саме у такі моменти шукаємо для перегляду якісь світлі фільми, які гріють душу, після яких хочеться жити. Один з таких порекомендуємо далі у матеріалі 24 Каналу.
Який фільм повертає віру в добро?
Прем'єра цієї стрічки відбулася у 2019 році й досі цей фільм обожнюють передивлятися у всьому світі. Якщо ви втратили віру в добро, людяність, хочеться чогось світлого – подивіться фільм "Зелена книга". Це історія, заснована на реальній дружні. Простий вишибала стає водієм у турі одного з найкращих джазових піаністів світу – афроамериканця – півднем США, де панують расистські погляди. У поїздці вони використовують "Зелену книгу", яка містить інформацію про безпечні місця для темношкірих людей. Обоє героїв у цій подорожі подивляться на світ по-іншому, ця спільна мандрівка точно змінить життя кожного.
"Зелена книга": дивіться онлайн трейлер фільму
Які ще світлі фільми подивитися?
Серед українських фільмів у цей зимовий час радимо переглянути "Потяг у 31 грудня" та "Потяг до Різдва", що повертають віру в диво.
Якщо шукаєте щось цікаве серед культових стрічок, зверніть увагу на "Форреста Гампа". Це всесвітній феномен 1994 року, який хочеться постійно передивлятися й під час кожного перегляду знаходимо для себе щось нове.
Також вартує вашої уваги "1+1" – життєствердний, дотепний, веселий фільм, в якому є суміш драми та комедії в історії двох несхожих друзів.