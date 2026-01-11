Саме у такі моменти шукаємо для перегляду якісь світлі фільми, які гріють душу, після яких хочеться жити. Один з таких порекомендуємо далі у матеріалі 24 Каналу.

Теж цікаво Які серіали подивитись, якщо сподобався "Промінь надії"

Який фільм повертає віру в добро?

Прем'єра цієї стрічки відбулася у 2019 році й досі цей фільм обожнюють передивлятися у всьому світі. Якщо ви втратили віру в добро, людяність, хочеться чогось світлого – подивіться фільм "Зелена книга". Це історія, заснована на реальній дружні. Простий вишибала стає водієм у турі одного з найкращих джазових піаністів світу – афроамериканця – півднем США, де панують расистські погляди. У поїздці вони використовують "Зелену книгу", яка містить інформацію про безпечні місця для темношкірих людей. Обоє героїв у цій подорожі подивляться на світ по-іншому, ця спільна мандрівка точно змінить життя кожного.

"Зелена книга": дивіться онлайн трейлер фільму

Які ще світлі фільми подивитися?