Именно в такие моменты ищем для просмотра какие-то светлые фильмы, которые греют душу, после которых хочется жить. Один из таких порекомендуем далее в материале 24 Канала.
Какой фильм возвращает веру в добро?
Премьера этой ленты состоялась в 2019 году и до сих пор этот фильм обожают пересматривать во всем мире. Если вы потеряли веру в добро, человечность, хочется чего-то светлого – посмотрите фильм "Зеленая книга". Это история, основанная на реальной дружбе. Простой вышибала становится водителем в туре одного из лучших джазовых пианистов мира – афроамериканца – по югу США, где царят расистские взгляды. В поездке они используют "Зеленую книгу", которая содержит информацию о безопасных местах для темнокожих людей. Оба героя в этом путешествии посмотрят на мир по-другому, это совместное путешествие точно изменит жизнь каждого.
"Зеленая книга": смотрите онлайн трейлер фильма
Какие еще светлые фильмы посмотреть?
Среди украинских фильмов в это зимнее время советуем посмотреть "Поезд в 31 декабря" и "Поезд к Рождеству", возвращающие веру в чудо.
Если ищете что-то интересное среди культовых лент, обратите внимание на "Форреста Гампа". Это всемирный феномен 1994 года, который хочется постоянно пересматривать и во время каждого просмотра находим для себя что-то новое.
Также стоит вашего внимания "1+1" – жизнеутверждающий, остроумный, веселый фильм, в котором есть смесь драмы и комедии в истории двух непохожих друзей.