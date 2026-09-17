Как сообщает 24 Канал, фильм " Красавица " вышел в 1990 году и сделал 22-летнюю Джулию Робертс одной из главных звезд Голливуда. Спустя более трех десятилетий фильм имеет рейтинг 7,1 балла на IMDb, а его кассовые сборы превысили 463 миллиона долларов.

"Красавица"

Год: 1990

Жанр: романтическая комедия

Режиссер: Гарри Маршалл

В ролях: Джулия Робертс, Ричард Гир, Джейсон Александр, Лора Сан Джакомо, Гектор Элизондо, Ральф Беллами.

Что фильм "Красавица" рассказывает



Фильм "Красавица" / Фото imdb



Эдвард Льюис – очень богатый бизнесмен, который приезжает в Лос-Анджелес по делам. Случайно он знакомится с Вивиан Уорд – секс-работницей с Голливудского бульвара – и предлагает ей провести с ним несколько дней и сопровождать его на деловых мероприятиях. Договоренность проста: деньги в обмен на компанию. По крайней мере, так они думают сначала.

Далее нас ждут дорогие наряды, Беверли-Хиллз, опера, знаменитое возвращение Вивиан в магазин, где ей раньше отказались обслуживать, и постепенное осознание двумя взрослыми людьми того, что контракт как-то незаметно превратился в чувства.

Изначально это должна была быть совсем не романтическая комедия

Первый сценарий Джея Ф. Лоутона назывался "3000" – именно столько долларов Эдвард должен был заплатить Вивиан. И это была мрачная социальная драма о проституции в Лос-Анджелесе, а не современная история о Золушке.

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В первоначальной версии Вивиан страдала наркозависимостью, а финал был максимально далек от романтики: Эдвард оставлял ее там, где встретил, и никакого героя с цветами в белом лимузине не предполагалось.

После того как проект попал в Touchstone Pictures, историю начали переписывать. Гарри Маршалл увидел в ней потенциал современной сказки – и мрачная драма постепенно стала той "Красавицей", которую знает весь мир.

Джулия Робертс могла лишиться роли



Фильм "Красавица" / Фото imdb



Робертс получила роль еще на раннем этапе, однако после перехода проекта к Disney ее участие уже не было гарантированным. Гарри Маршалл все же встретился с актрисой – и она осталась в фильме.

С Ричардом Гиром тоже все было непросто. Сначала актер от роли отказался. По данным Los Angeles Times, Маршалл и Робертс даже прилетели в Нью-Йорк, чтобы убедить его изменить решение.

Интересные факты о фильме "Красавица"



Фильм "Красавица" / Фото imdb

Один из самых известных моментов фильма – когда Эдвард показывает Вивиан драгоценное ожерелье и внезапно захлопывает футляр прямо перед ее рукой. Этого не было в сценарии. Гарри Маршалл попросил Ричарда Гира подшутить над Робертс, но самой актрисе ничего не сказали. Ее удивление и знаменитый смех были настоящими – режиссер решил оставить этот дубль в фильме.

На культовом постере – не тело Джулии Робертс А вот небольшая голливудская магия еще до эпохи инстаграм-фильтров. На легендарном постере к фильму "Красавица" использовали тело дублерши Шелли Мишель, а голову Джулии Робертс добавили отдельно. Мишель также дублировала актрису в отдельных сценах фильма.

Красное платье могло быть черным. Легендарный образ Вивиан для похода в оперу тоже мог выглядеть совсем иначе. Студия хотела черное платье, однако художница по костюмам Мэрилин Венс настояла на красном. После нескольких камерных тестов победил именно ярко-красный вариант.

Ричард Гир действительно играл на фортепиано. Сцена, где Эдвард играет на фортепиано в пустом зале отеля, тоже таит небольшой сюрприз: Ричард Гир играл сам, а музыкальную композицию он даже написал собственноручно.

Фильм заработал в десятки раз больше своего бюджета. Бюджет "Красавицы" составил примерно 14 миллионов долларов, а мировые сборы превысили 463 миллиона.

Кроме того, Джулия Робертс получила за роль Вивиан номинацию на "Оскар" за лучшую женскую роль.

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