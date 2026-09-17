Як розповідає 24 Канал "Красуня" вийшла у 1990 році й перетворила 22-річну Джулію Робертс на одну з головних зірок Голлівуду. Через понад три десятиліття фільм має 7,1 бала на IMDb, а його касові збори перевищили 463 мільйони доларів.
"Красуня"
Рік: 1990
Жанр: романтична комедія
Режисер: Гаррі Маршалл
У ролях: Джулія Робертс, Річард Гір, Джейсон Александер, Лора Сан Джакомо, Гектор Елізондо, Ральф Белламі.
Про що фільм "Красуня"
Фільм "Красуня" / Фото imdb
Едвард Льюїс – дуже багатий бізнесмен, який приїжджає до Лос-Анджелеса у справах. Випадково він знайомиться з Вівіан Ворд – секс-працівницею з Голлівудського бульвару – і пропонує їй провести з ним кілька днів та супроводжувати на ділових заходах. Домовленість проста: гроші в обмін на компанію. Принаймні так вони думають спочатку.
Далі маємо дороге вбрання, Беверлі-Гіллз, оперу, знамените повернення Вівіан до магазину, де її раніше відмовилися обслуговувати, і поступове усвідомлення двох дорослих людей, що контракт якось непомітно перетворився на почуття.
Спочатку це мала бути зовсім не романтична комедія
Перший сценарій Джей Ф. Лоутона називався "3000" – саме стільки доларів Едвард мав заплатити Вівіан. І це була похмура соціальна драма про проституцію в Лос-Анджелесі, а не сучасна історія про Попелюшку.
У початковій версії Вівіан мала наркотичну залежність, а фінал був максимально далеким від романтики: Едвард залишав її там, де зустрів, і ніякого героя з квітами на білому лімузині не передбачалося.
Після того як проєкт потрапив до Touchstone Pictures, історію почали переписувати. Гаррі Маршалл побачив у ній потенціал сучасної казки – і похмура драма поступово стала тією "Красунею", яку знає весь світ.
Джулія Робертс могла втратити роль
Фільм "Красуня" / Фото imdb
Робертс отримала роль ще на ранньому етапі, однак після переходу проєкту до Disney її участь уже не була гарантованою. Гаррі Маршалл усе ж зустрівся з акторкою – і вона залишилася у фільмі.
З Річардом Гіром теж усе було непросто. Спочатку актор від ролі відмовився. За даними Los Angeles Times, Маршалл і Робертс навіть прилетіли до Нью-Йорка, щоб переконати його змінити рішення.
Цікаві факти про фільм "Красуня"
Фільм "Красуня" / Фото imdb
- Один із найвідоміших моментів фільму – коли Едвард показує Вівіан коштовне намисто й раптом захлопує футляр просто перед її рукою. Цього не було у сценарії. Гаррі Маршалл попросив Річарда Гіра пожартувати над Робертс, але самій акторці нічого не сказали. Її здивування і знаменитий сміх були справжніми – режисер вирішив залишити дубль у фільмі.
- На культовому постері – не тіло Джулії Робертс А ось маленька голлівудська магія ще до епохи Instagram-фільтрів. На легендарному постері до "Красуні" використали тіло дублерки Шеллі Мішель, а голову Джулії Робертс додали окремо. Мішель також дублювала акторку в окремих сценах фільму.
- Червона сукня могла бути чорною. Легендарний образ Вівіан для походу в оперу теж міг виглядати зовсім інакше. Студія хотіла чорну сукню, однак художниця з костюмів Мерилін Венс наполягла на червоній. Після кількох камерних тестів переміг саме яскраво-червоний варіант.
- Річард Гір справді грав на піаніно Сцена, де Едвард грає на піаніно в порожній залі готелю, теж має невеликий сюрприз: Річард Гір грав сам, а музичну композицію він навіть написав власноруч.
- Фільм заробив у десятки разів більше за свій бюджет Бюджет "Красуні" становив приблизно 14 мільйонів доларів, а світові збори сягнули понад 463 мільйонів.
- Крім того, Джулія Робертс отримала за роль Вівіан номінацію на "Оскар" за найкращу жіночу роль.
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