Зловещий и увлекательный фильм "Круэлла": первые отзывы кинокритиков после премьеры

Сразу после премьеры "Круэллы", которая происходила вчера, 27 мая, фильм получил много отзывов, как от кинокритиков, так и от зрителей. Бесспорно, образ Эммы Стоун поразил всех, но и без критики не обошлось. Что понравилось в фильме топовым кинокритикам, а что считают неуместным – в нашем материале.

Оценка критиков, можно сказать, чуть выше среднего: на Rotten Tomatoes картина получила 74% и почти 200 отзывов от топовых кинокритиков. Зрители оценили все на 94%. Критики IMDb оценили фильм на 7 из 10 баллов.

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Некоторые кинокритики обратили внимание на сильные стороны актерской работы Эммы Стоун и отметили, что она "держит", собственно, весь фильм. Значительное восхищение вызывали головокружительные образы Круэллы. Ведь каждый показ новой коллекции – это триумф.

Чего стоит только одно платье, шлейф которого сшит из одежды из коллекций баронессы. Тот шлейф волочится по мостовой Лондона, знаменуя собой сногсшибательную победу Круэллы над бессильной баронессой,

– сообщает Womo.



Непревзойденный образ Эммы Стоун в фильме "Круэлла" / Фото Kinorium

Критики недовольно выразились о структуре фильма и отметили, что она довольно хаотична. А также зрители считают, что студия Disney накладывает возрастные ограничения, мешающие полноценному развитию центральной антигероини, которой является Круэлла.

Реакция кинокритиков на фильм "Круэлла"

Прекрасно запутанная история происхождения злодея Диснея. Эмма Стоун – эффектная главная героиня, но именно Пол Уолтер Хаузер и Джоэл Фрай сделали больше, чем можно было ожидать, превратив неуклюжих приспешников Круэллы в полностью реализованных персонажей с большим сердцем, – сказала кинопродюсер Перри Немиров.

Перри Немиров о фильме "Круэлла": смотрите видео

"Круэлла, конечно, не лишена недостатков, но, как говорит Тим Ганн, – они заставили ее сработать", – делится комментарием Макс Вайс.

"Несомненно, это стильный, беспрецедентный, модный фильм", – говорит Кларисс Логри.

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"Есть определенные признаки того, что были проблемы со сценарием, ведь 6 сценаристов указаны в списке, никто не может решить, что делать со своим главным героем", – отмечает Крис Хьюитт.

Одна из лучших адаптаций студий к этому времени,

– рассказывает Рэнди Майерс.

"Я видел гораздо худшие работы Disney", – дополняет Майкл Филлипс.

"Это весело, забавно, немного в стиле фанка, и да, это работает сказочно", – отмечает Джордж М. Томас.

"Круэлла" 2021: смотрите трейлер

Сюжет фильма "Круэлла"

Все события фильма "Круэлла" будут происходить в Лондоне в 1970 годах. Там молодая швея Эстелла устроится на работу и будет изготавливать одежду, которую разрабатывает баронесса фон Хельман. Условия, в которых оказалась девушка, заставят ее переосмыслить свою жизнь и открыть свою темную сторону. Так британцы познакомятся с загадочной Круэллой, чьи выходки будут ужасать Хельман.

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Лента является приквелом к "101 далматинцу" и раскрывает историю Круэллы де Вилль. Именно эта злодейка отметилась погоней за собаками в стремлении сделать шубку из их меха. А вот как талантливый дизайнер, которая мечтала покорять мир фэшн-индустрии, превратилась в безжалостную Круэллу – зрители увидят с 28 мая 2021 года. Именно на эту дату запланирована премьера ленты, о чем объявили благодаря эффектному постеру с исполнительницей главной роли Эммой Стоун.