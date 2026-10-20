Брендан Фрейзер был в шаге от смерти: малоизвестные факты о съемках фильма "Мумия"
В 1999 году на экраны вышел фильм, после которого археология вдруг стала самой опасной профессией, а Брендан Фрейзер – кумиром миллионов. "Мумия" покорила зрителей приключениями, юмором и жуткими существами, которые выползали отовсюду. Правда, за кадром было не менее страшно, чем на экране.
24 Канал рассказывает , как снимали фильм "Мумия", почему Брендан Фрейзер едва не погиб во время съемок и какие опасности поджидали актеров в пустыне.
"Мумия", 1999
Жанр: приключения, боевик, фэнтези, ужасы.
IMDb: 7,1
Режиссер: Стивен Соммерс.
В ролях: Брендан Фрейзер, Рэйчел Вайс, Джон Ханна, Арнольд Вослу, Одед Фер, Патрисия Веласкес.
Что фильм "Мумия"
Фильм "Мумия" /Фото IMDb
Авантюрист Рик О'Коннелл вместе с библиотекарем Эвелин и ее братом отправляется на поиски затерянного египетского города Хамунаптра. Однако вместо сокровищ они случайно пробуждают древнего жреца Имхотепа, который совсем не рад незваным гостям. И теперь героям придется спасать не только себя, но и весь мир.
Как снимали "Мумию": жара, змеи и опасные трюки
Фильм "Мумия" /Фото IMDB
Съемки начались в 1998 году. Хотя события разворачиваются в Египте, большинство пустынных сцен снимали в Марокко. Команде пришлось работать среди песчаных бурь, скорпионов и ядовитых змей.
Брендан Фрейзер вспоминал, что актеров даже предупреждали об особо опасном виде змей, укусы которых могли привести к ампутации конечности. И, конечно же, одну из таких он случайно встретил. К счастью, успел убежать.
Но самое страшное приключение ждало актера не в пустыне, а во время съемки сцены повешения. По сценарию Рика О'Коннелла должны были казнить. Однако веревка слишком сильно пережала шею Фрейзера, и тот действительно потерял сознание. Актер рассказывал, что пришел в себя уже на земле, когда медики пытались его разбудить. Словом, ради убедительной актерской игры он едва не заплатил жизнью.
Интересные факты о фильме "Мумия"
- Рэйчел Вайс могла не получить роль. Режиссер рассказывал, что студия сначала рассматривала других американских актрис. Вайс пришлось проходить пробы четыре или пять раз, прежде чем ее утвердили.
- Имхотепа создавали с помощью новаторских спецэффектов. Для оживления жуткой мумии использовали компьютерную графику, захват движений и специальный грим. Арнольду Вослу даже пришлось работать в костюме с маркерами для фиксации движений.
- Актер, игравший мумию, должен был похудеть. Арнольд Вослу признавался, что костюмеры были недовольны его животом. Поэтому во время работы в Марокко актеру пришлось активно приводить себя в форму.
- Джон Ханна не понимал, почему его взяли на комедийную роль. Актер, сыгравший Джонатана, признавался, что никогда не считал себя комиком. Однако именно его персонаж подарил фильму немало забавных моментов.
- Несмотря на все трудности, "Мумия" стала кассовым хитом, собрав в мировом прокате более 400 миллионов долларов. А ее успех подарил зрителям целую франшизу.
Кстати, история приключений Рика и Эвелин еще не закончилась. В октябре 2026 года стало известно, что " Брендан Фрейзер и Рэйчел Вайс" вернутся к своим культовым ролям в фильме "Мумия: Книга мертвых". Премьера запланирована на 15 октября 2027 года.