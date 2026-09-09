И сегодня 24 Канал делится с вами подробностями съемок любимого фильма. Уверены – вам будет интересно.

"Назад в будущее" 1985



"Назад в будущее" 1985 / Фото imdb



Жанр: фантастика, комедия, приключения

IMDb: 8,5

Режиссер: Роберт Земекис

В ролях: Майкл Джей Фокс, Кристофер Ллойд, Лия Томпсон, Криспин Гловер, Томас Ф. Уилсон, Клаудия Уэллс

Что фильм "Назад в будущее" рассказывает

17-летний Марти Макфлай случайно попадает из 1985 года в 1955-й. Отправляет его туда DeLorean, переделанный в машину времени эксцентричным доктором Эмметом Брауном.

Проблема в том, что Марти вмешивается в прошлое и знакомится со своими будущими родителями. Причем его мама вдруг начинает симпатизировать ему, не зная, что перед ней стоит ее будущий сын.

Теперь Марти нужно сделать так, чтобы его родители влюбились друг в друга, и одновременно найти способ вернуться в свой 1985 год.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Как снимали фильм "Назад в будущее"



"Назад в будущее" 1985 / Фото imdb



Фильм создали режиссер Роберт Земекис и сценарист Боб Гейл. Изначально они вообще представляли машину времени иначе – в одном из вариантов сценария ею был холодильник. От этой идеи отказались, в частности из-за опасений, что дети начнут забираться внутрь холодильников. В итоге выбрали DeLorean – он больше напоминал космический корабль и выглядел гораздо эффектнее.

А вот с исполнителем роли Марти все было еще интереснее. Сначала героя играл Эрик Штольц, но после нескольких недель съемок создатели поняли, что он не подходит для комедийного тона фильма. Его заменил Майкл Джей Фокс, который параллельно снимался в сериале "Семейные узы". Из-за этого актер работал практически без нормального сна: после съемок сериала ехал на съемочную площадку "Назад в будущее".

Интересные факты о фильме "Назад в будущее"





"Назад в будущее" 1985 / Фото imdb



Сценарий фильма отклоняли 44 раза, прежде чем его наконец запустили в производство.

DeLorean для фильма специально переделали. Для первой части использовали три автомобиля, добавив к ним, в частности, эффектные детали и огненные струи.

Фильм снимали преимущественно в Калифорнии – часть сцен создали на студии, а часть снимали в реальных локациях Лос-Анджелеса и окрестностей.

После выхода фильма его сценаристы получили письмо от Джона ДеЛориана, создателя одноименного автомобиля, который поблагодарил за то, что картина сделала его машину знаменитой.

"Назад в будущее" получил "Оскар" и стал одним из самых успешных фильмов 1985 года.

Продолжая рассказывать о любимых фильмах миллионов, 24 Канал уже писал о том, как создавали легендарный фильм "Римские каникулы".