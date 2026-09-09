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"Назад у майбутнє" 1985



"Назад у майбутнє" 1985 / Фото imdb



Жанр: фантастика, комедія, пригоди

IMDb: 8,5

Режисер: Роберт Земекіс

У ролях: Майкл Джей Фокс, Крістофер Ллойд, Ліа Томпсон, Кріспін Гловер, Томас Ф. Вілсон, Клаудія Веллс

Про що фільм "Назад у майбутнє"

17-річний Марті Макфлай випадково потрапляє з 1985 року в 1955-й. Відправляє його туди DeLorean, перероблений на машину часу ексцентричним доктором Емметом Брауном.

Проблема в тому, що Марті втручається в минуле й знайомиться зі своїми майбутніми батьками. Причому його мама раптом починає симпатизувати йому, не знаючи, що перед нею її майбутній син.

Тепер Марті потрібно зробити так, щоб його батьки закохалися одне в одного, і водночас знайти спосіб повернутися у свій 1985 рік.

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Як знімали фільм "Назад у майбутнє"



"Назад у майбутнє" 1985 / Фото imdb



Фільм створили режисер Роберт Земекіс і сценарист Боб Гейл. Спочатку вони взагалі уявляли машину часу інакше – в одному з варіантів сценарію нею був холодильник. Від цієї ідеї відмовилися, зокрема через побоювання, що діти почнуть залазити всередину холодильників. Зрештою вибрали DeLorean – він більше нагадував космічний корабель і виглядав значно ефектніше.

А от із виконавцем ролі Марті все було ще цікавіше. Спочатку героя грав Ерік Штольц, але після кількох тижнів зйомок творці зрозуміли, що він не підходить для комедійного тону фільму. Його замінив Майкл Джей Фокс, який паралельно знімався у серіалі "Сімейні узи". Через це актор працював практично без нормального сну: після зйомок серіалу їхав на майданчик «Назад у майбутнє».

Цікаві факти про фільм "Назад у майбутнє"





"Назад у майбутнє" 1985 / Фото imdb



Сценарій фільму відхиляли 44 рази, перш ніж його нарешті запустили у виробництво.

DeLorean для фільму спеціально переробили. Для першої частини використали три автомобілі, додавши до них, зокрема, ефектні деталі та вогняні струмені.

Фільм знімали переважно в Каліфорнії – частину сцен створили на студії, а частину знімали в реальних локаціях Лос-Анджелеса та околиць.

Після виходу фільму його сценаристи отримали листа від Джона ДеЛоріана, творця однойменного автомобіля, який подякував за те, що стрічка зробила його машину знаменитою.

"Назад у майбутнє" отримав "Оскар" і став одним із найуспішніших фільмів 1985 року.

Продовжуючи розповідати про улюблені фільми мільйонів, 24 Канал уже писав про те, як створювали легендарний фільм "Римські канікули".